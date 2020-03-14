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又一個「太盡責」保母！友入監他說要幫照顧外甥女　卻乘機性侵

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▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子2年前曾受友人委託，在其入監後幫忙照顧妹妹與其小孩，賴男於2018年3月間趁其家中無人僅就讀國中的少女熟睡時予以性侵得逞，事後少女感覺下體有不明液體流出，懷疑遭賴男性侵因而告訴媽媽至醫院驗傷提告，地院法官認為，受害少女僅憑指證且無積極補強證據其犯行，審理後判處賴男無罪之諭知，本案還可上訴。

檢警調查，賴姓男子遭指控，於2018年3月間某日，以照顧友人之妹妹與其小孩到其住處，案發當日晚上，家中只剩就讀國中的少女在房間獨自睡覺，賴男竟趁其熟睡之際性侵得逞；翌日少女察覺下體疼痛，洗澡時還發現有不明白色液體流出，懷疑被賴男性侵而告訴媽媽，媽媽帶少女至醫院驗傷後向警方提告。

少女指控，案發當晚因打工回家後很累，因媽媽住院，家人都去醫院陪伴媽媽，家中只剩她1人，睡前有將房門反鎖，隔天早上起床時發現賴男在房內，她質問賴如何進入房間？賴男辯稱進來看她有沒有蓋被子，當時2人身上都有穿衣服，但凌晨睡覺時有被別人抱著的感覺，後來上廁所覺得下體很痛，當晚洗澡時下體有白色液體流出，她懷疑遭賴性侵，因此趕緊告訴媽媽。

少女媽媽與少女學長則指證，賴男事後於2018年9月間曾到女童住家，當時賴曾坦承有性侵少女，還當場把寫給少女情書等證物撕掉吃進肚子裡，還放話「自己案子很多，沒差這一條」等語。

賴男則嚴詞否認有對少女有乘機性交行為，辯稱在2018年農曆過年前，因少女的舅舅入監前拜託我幫忙照顧其妹妹與其小孩，有時候他太累就偶爾會在住家住，睡在友人房間內，我與少女並無性交行為，更沒有乘機性侵情事。檢警根據少女、媽媽與哥哥等證人證詞與醫院驗傷整段書等證據，依乘機性交罪嫌將賴男提起公訴。

桃園地院法官審理時發現，少女前後證詞不一，無法確認自己是否有被性侵，另外證人證述情節多有未合之處，證物性侵害犯罪事件通報表與醫院提供疑似性侵害事件驗傷診斷書，僅能證明警方接獲本案報案處理經過，尚無從證明賴男確實有對少女乘機性交行為，僅憑少女片面且瑕疵指述，缺乏補強證據證明，檢察官所舉證據與所指出證明方法，均無法證明賴男對少女有乘機性交行為，因無其他積極證據證明賴之犯行，判處賴男無罪之諭知，本案還可上訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

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