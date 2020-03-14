4個土博士組「特效藥國家隊」　36小時沒闔眼完成毫克級「瑞德西韋」

▲王文傑（左二）帶領團隊完成毫克級瑞德西韋。（圖／王文傑提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，當美國證實「瑞德西韋」可有效對抗新冠肺炎，頓時該藥品成為最強特效藥，台灣數個研究單位分頭研發，經過11天的努力，國家衛生研究院4位自稱「土博士」的菁英，終於合成出毫克級製品，成為最早合成出瑞德西韋的團隊。

這個團隊是由國衛院藥物化學加值創新研究中心（VMIC）實驗室主持人、年僅38歲的王文傑，以及輔仁大學化學博士後研究員李欣怡、中正大學化學碩士徐子軒、中興大學化學碩士呂紹億2名研究助理所組成，團隊僅花11天完成毫克級合成開發；然後再花5天，完成原本需要兩週才能完成的克級合成開發。

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回憶起最初接到該任務時，王文傑向《ETtoday新聞雲》表示，2月2日接收到任務命令，隨即展開所有的藥品詢價以及存貨到貨狀況，結果發現起始物跟口罩酒精一樣搶手，只能從最前端來製備最重要起始物。終於在2月8日開始展開起始物的合成測試，並同時召回兩個研究助理來加班。

▲研究團隊實驗室。（圖／王文傑提供）

為何能在沒有原物料的情況下，又能在11天成功合成瑞德西韋？王文傑說，「我們的作戰方式就是我跟李欣怡負責測試條件往前衝，助理當後勤，隨時提供彈藥，讓我們兩個有足夠的彈藥可以使用」。雖然是簡單的幾句話，但是這樣的合作默契卻是磨合了3年才有成果。王文傑表示，團隊4人拿起一起合作3年的經驗，在這次的合成過程中建立所有反應的資料庫，每個步驟的產物也隨時做紀錄，因此只要有一個步驟錯了，也不會不知道上一步實驗怎麼做。

王文傑坦言，「其實我們每天都睡超級少，常常累到在椅子上睡著，助理還做到眼神渙散，一副快掛了的感覺，只好叫他快點回家休息，我們四個人就這樣一直拚，不是住在實驗室裡，就是忙到凌晨才回家。」

王文傑回憶，2月19日終於看到瑞德西韋產物，經過核磁共振光譜儀偵測氫原子，並確認與原廠文獻符合、且純度達97%後，20日清晨馬上呈報上去，原本打算帶著愉快的心情回家休息，但主管卻希望他能在2周內再完成克級製品。當時的他雖然疲憊，甚至已經過36小時沒有睡覺，但他心想，為了安民心，決定繼續奮鬥了。

▲研究團隊經過11天努力，合成出毫克級瑞德西韋。（圖／王文傑提供）

「老天真的是很眷顧我們」，王文傑說，原本以為需要2周才能完成克級製品，但在團隊5天的努力下，克級製品完成了，當時的想法覺得，雖然有些步驟很耗時間，需長時間盯著儀器，「但做出來就是爽！」

對於網路上有人認為，這些研發單位只是按照國外論文、專利步驟「按表操課」，王文傑不以為意表示，裡面太多細節是論文、專利沒有寫到的，團隊需要自己一步一步去嘗試，找出論文中沒有提到的步驟，一關一關去突破才能有最終的結果，絕對不是複製貼上、攪一攪，東西就會出來的。

▲毫克級瑞德西韋出自年僅38歲的王文傑，以及輔仁大學化學博士後研究員李欣怡，以及中正大學化學碩士徐子軒、中興大學化學碩士呂紹億2名研究助理。（圖／王文傑提供）

是個怎麼樣的熱情及能耐，能讓4位年輕的「化學人」堅持到最後？王文傑說，自己喜歡開放性思考及討論，「雖然我要帶領大家一起往前進，但是我不會要大家一定要跟著我的步驟走」，過程中有衝突有溝通，但是大家有著共同的目標，最終才有甜美的結果。

王文傑最後也說，團隊的4名成員都是台灣土博士，「我們是真的MIT，儘管沒喝過洋墨水，但我們的實力絕對不輸他們，台灣基礎研究真的很紮實」。