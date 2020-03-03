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屏東監理站關懷計程車運將　10日起提供免費法律+健康諮詢服務

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▲屏東監理站3月10日起推動「計程車駕駛關懷據點」服務，提供計程車駕駛人法律等免費諮詢服務。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站3月10日起推動「計程車駕駛關懷據點」服務，提供計程車駕駛人法律等免費諮詢服務。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為改善屏東縣計程車整體服務品質與面向，屏東監理站除了積極配合公路總局推動計程車汰舊換新補助措施與小黃公車等專案計畫外，於2020年3月10日起將持續推動「計程車駕駛關懷據點」服務工作，聘請專家提供計程車駕駛人法律、金融與健康等3項免費諮詢服務。

▲屏東監理站3月10日起推動「計程車駕駛關懷據點」服務，提供計程車駕駛人法律等免費諮詢服務。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站辦理計程車運匠免費諮詢服務。

屏東監理站站長洪美芳說，因為計程車駕駛的工作性質比較特殊，工作時間較長、休息天數短，有其潛在行車風險，透過專家輔導機制提供計程車駕駛人有關法律扶助、金融理債、健康問題等3項諮詢服務。

協助計程車運匠解決行車事故訴訟、債務糾紛、履約糾紛、財務管理、健康管理等問題，降低面臨問題與壓力的衝擊，以達到照顧關懷計程車駕駛人生活需要及身體健康的目標，提升計程車服務品質。

洪站長說，今年3月至9月止預計辦理7個場次，並將關懷據點服務時間、地點及內容等資訊提供屏東縣計程車公（工）會及車隊等協助宣傳，將聘請執業律師、醫師及理財專家提供免費的專業諮詢服務。

服務日期分別為3月10日、4月7日、5月5日、6月9日、7月7日、8月4日、9月8日；時間及地點：法律諮詢為上午10時至12時，於屏東監理站2樓視訊室舉辦。金融諮詢為下午15時至17時，於屏東監理站2樓視訊室舉辦。健康諮詢為下午14時至16時，於民眾醫院1樓舉辦。

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