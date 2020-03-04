公路總局高雄監理所車主注意！　提早繳費有機會抱走蘋果iPad

▲高雄區監理所即日起推出「提早繳費有好康─趕緊申辦抽大獎」活動，最大獎是蘋果iPad。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區監理所即日起推出「提早繳費有好康─趕緊申辦抽大獎」活動，凡轄區（備註）的自用汽、機車車主符合以下資格者，都有獲獎機會；「第一重送」立馬贈送精美好禮1份，活動無期限，送完為止；「二重送」至8月31日止，現場領取(並填寫)抽獎劵，1輛車1張抽獎券(最高20張)，辦愈多領愈多，中獎機會就愈高，最大獎是蘋果iPad。

屏東監理站說，凡車主於於5月20日前，非因車輛異動自願提前繳納2020年度汽燃費、新申辦汽燃費約定轉帳代繳服務、新申辦汽燃費電子繳款單並啟用（服務不限轄區），就有抽獎機會。

洪美芳站長表示，「非現場」申辦的之車主也可以參與抽獎活動！凡該所轄區車主自行利用「監理服務網/監理服務APP」完成繳費或申辦汽燃費電子繳款單、約定轉帳代繳服務後，以電話、傳真或email方式通知該所活動單位，都可以參加抽獎並獲贈超商商品卡（平信郵遞寄送）！詳情可上活動網:https://reurl.cc/D1a52Q)

高雄監理所轄區有高雄市茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、湖內區、路竹區、岡山區、橋頭區、阿蓮區、大社區、仁武區、鳥松區、鳳山區、大寮區、林園區，屏東縣、臺東縣及澎湖縣。

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