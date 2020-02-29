黑白+粉紅色調！台東大武「最美衛生所」曝光　入夜後點燈宛若五星飯店

▲台東大武衛生所暨緊急醫療中心。（圖／記者黃泊川攝）

記者莊智勝／台東報導

坐落於台東南迴公路上的「大武衛生所暨緊急醫療中心」歷經1年多的工程，將於今年6月中旬竣工，如今建物外觀隨之曝光，當地民眾紛紛直呼實在太美，看起來就像是五星級飯店。

大武地區距離台東市區60公里，主要交通為南迴公路與南迴鐵路，雖然近年政府持續將南迴公路拓寬、截彎取直，大幅改善交通，但大武地區距離台東市區仍有1小時以上的車程，再加上當地又無大型醫院，民眾若遇上緊急傷病，只能選擇北上往台東市區、或是經南迴到恆春醫院就診，不論往南往北，車程至少都需要1個半小時以上，嚴重影響病患就醫時間。

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為解決當地民眾的醫療需求，台東縣衛生局2012年提報「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，並於2018年5月開始動工，在當地建立24小時緊急醫療中心，不但為居民提供堅強後盾，也讓遊客享有更好的醫療服務。

如今歷經1年多的工程，大樓外觀終於曝光，雖然鐵皮圍籬還未拆除，但黑、白、粉紅色調相間的外牆極富設計感，宛若是五星級飯店般，讓路過民眾都忍不住停下觀望，直呼「真的太美」。

台東縣政府表示，「大武衛生所暨緊急醫療中心」工程費約1億2000萬元，未來1、2樓規劃為急診及醫療門診服務區域，3樓為行政辦公室，4樓則是職員宿舍。

他奶奶的美麗小秘訣

▼入夜點燈後建物外觀更是美輪美奐，宛若是五星級飯店。（圖／民眾提供）