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同事訕笑「得肺炎機率跟中樂透一樣」　旅英台人曝尷尬現況：北海鬼島

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▲▼新冠肺炎,法國。（圖／達志影像／美聯社）

▲截至目前，英國新冠肺炎確診達596人。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎在歐洲猛爆性蔓延，然而聽完英國政府宣布的政策後，外界心寒一片，猛虧是「佛系防疫」。就有旅英8年的台人現身說法，從尚未爆發的時期談起，直言政府跟國民健保署（NHS）根本沒有明確指示及標準，而他周圍的人也毫無觀念，害他這陣子激烈論辯到想翻白眼。

一名網友昨日在ptt發文暢談英國現狀，他2月10日從「全面警戒」的台灣回英國後，一落地就傻眼，機場毫無檢疫措施，沒有溫度測量、旅客追蹤，就讓全部旅客大剌剌走出機場坐火車，「那時候英國8例，我被公司HR告知，所有亞洲國家回來的都自主隔離14天，但只要不去公司就好了。」

請繼續往下閱讀...

經這兩周的密切觀察，他發現當地政府跟NHS沒有一個明確的指示跟標準，導致疫情爆發以來，每個公司只好自己制定奇怪、沒有根據的政策，「大家也知道防疫要是各行其道，基本上就是完全無效的，到今天3月13日還是一樣，有的公司要求全面在家上班，有的是有症狀才要，口罩這件事就不用說了，英國人、歐洲人就覺得重病才要戴，根深柢固...根本不用吵了，還有醫院家醫科醫生被告知不要戴口罩，以免帶給病人恐慌。

▲▼英國衛生部長兼保守黨議員多里斯和首相強生。（圖／翻攝自臉書「Nadine Dorries」）

▲英國衛生部長兼保守黨議員多里斯和首相強生。（圖／翻攝自臉書「Nadine Dorries」）

他傻眼表示，「因為戴口罩會被另眼相看，所以索性不戴，在地鐵、演唱會咳的要死也不戴，根本本末倒置，那時候還沒開始大爆發，跟老闆聊到英國跟台灣的差異，她還笑說，可能英國人的心態就是keep calm and carry on吧！等等...還沒爆發就準備carry on了嗎？至少做點什麼吧？果真...瞬間確診500例。」

原po直言，大家可能會好奇，英國公共衛生研究不是領先全球、實力超堅強嗎，怎麼會搞成這樣，「事實上，那些跟政府是完全不同一群人阿，首相的發言也真的是非常猛，先是在三月初放話，英國可能會大爆發喔...揪咪，就縮回去了，今天又出來說，疾病會傳播，大家愛的家人可能會死喔！但還是沒有明確計畫，根本佛系防疫。」

網友也提到，英國的醫療體系跟很多歐陸國家一樣，完全支撐不住大爆發，「冬天就是醫療體系的過負荷期，一般急診室都是要等4個小時，身旁所有發燒跟咳嗽的人，打給醫療專線111，都是說沒有旅遊或是接觸史一概不提供檢測，你就在家好好休息，重病再叫我。」

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首席科學官推估，當地真正受到感染的人數，大概落在5千至1萬。（圖／達志影像／美聯社）

談到關於周遭的同事態度，他表示，「同辦公室有德國人、日本人、西班牙人、義大利人，還有英國人，都是生物醫學研究人員，真的很多人覺得只是感冒，然後只有年紀大的才有危險，一般人回家隔離就好」，甚至有人爆出金句，「得到新冠肺炎的機率這麼小，跟中樂透一樣。」

最後，原po直言，「英國的優點是大眾是冷靜的，除了每日被搶購一空的衛生紙以外，也不怎麼批評政府，相對於歐陸，應該有機會可以做的更好，不過川普突然丟炸彈來，一堆歐洲人會跑來英國轉機，就看英國怎麼接招。」

對此，鄉民紛紛回應，「謝謝分享，世界自求多福吧」、「大英帝國未來不妙啊」、「原來真的是佛系防疫...怪不得歐洲會這麼嚴重」、「沒有什麼對錯吧，就是兩種不同思維」、「英國驗的不算少」、「英國鬼島無誤，薪資普通物價超離譜」。

 
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