中橫公路長春橋16日上午封橋演練　車輛改行替代路線

▲汛前防災演練將機動封閉長春橋並管制部分路段交通，用路人請依交管人員指示，改行替代路線。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王照／花蓮報導

台8線中橫公路16日實施汛前防災演練，將機動封閉中橫公路台8線184.6k長春橋並管制長春隧道西端（184.1k）至太魯閣牌樓（186.5k）間部分路段交通，用路人請小心並請依交管人員指示，改行替代路線。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段聯合營建署太魯閣國家公園管理處、花蓮縣警察局新城分局、警政署保七總隊第九大隊等聯防單位，訂109年3月16日星期一上午10時至中午12時辦理年度汛前防災演練，演練時段機動封閉中橫公路台8線184.6k長春橋並管制長春隧道西端（184.1k）至太魯閣牌樓（186.5k）間部分路段交通。

公路總局表示，用路人行經上開路段，請依交管人員指示，改行替代路線，行車由太魯閣牌樓往天祥方向（西向），請於牌樓右轉錦文橋，經太魯閣國家公園砂卡礑、西拉岸隧道銜接台8線（長春隧道內）右轉往天祥續進；行車由天祥往太魯閣牌樓方向（東向），請於長春隧道西口右轉，經太魯閣國家公園長春祠、中橫舊線仙霞隧道、春暉橋等銜接台8線往太魯閣牌樓續進。

演練單位特別籲請用路人，行駛替代路線應減速慢行、小心駕駛，並充分運用智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」、沿途收聽路況廣播訊息、注意沿線電子資訊看板（CMS）內容，以充分掌握最新路況。

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