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闖紅燈罵警「看你若蘭」遭帶回　草莓攤商渾身傷指控「警察動私刑」　

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▲▼ 草莓販控訴自己闖紅燈卻被警察毆打成傷 。（圖／記者翁進忠攝）
▲草莓販控訴自己闖紅燈卻被警察毆打成傷 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

取締闖紅燈，竟演變成員警被控動用私刑！一名販賣草莓的胡姓男子，3日因闖紅燈被警方攔查，罵了一句「看你若蘭」，引發警方不滿，被以侮辱公署、妨害公務帶回偵辦。胡男指控過程中員警對他又踹又打，還打翻他的草莓，導致他全身是傷，無法工作。最後員警被及依傷害罪嫌移送偵辦。

「看你若蘭」是台語，意指「你長得像陰莖」、「不值得重視」、「看了之後很噁心」。

▲▼ 草莓販控訴自己闖紅燈卻被警察毆打成傷 。（圖／記者翁進忠攝）

▲草莓販控訴自己闖紅燈卻被警察毆打成傷 。（圖／記者翁進忠攝）

61歲的胡姓男子面對鏡頭難掩激動情緒，3日凌晨他剛賣完草莓要從台南返回高雄，行經中山路與雙慈路口時，因闖紅燈被吳姓員警攔查，被攔下後，他認為吳警態度不佳，用台語罵了對方：「你警察隊人不禮貌，百姓沒咧看你若蘭」，雙方引發衝突，警方立刻用無線電請求支援，要將他押回派出所，過程中胡男自稱被打傷。他說：「我只是闖一個紅燈，大不了事被開紅單，為什麼要把我打三頓！」，事發後他也無法做生意，表示自己現在走路都一跛跛的，更控訴警方當時打人，衝突過程中草莓散落一地，甚至警方還有丟他的草莓。

胡男表示，當時員警對他又揍又踹，到派出所時二度想抽菸，吳員竟拿手銬來銬他，導致他的手當場流血，喝令：「你是現行犯要幹嘛！」，指控員警又摔人打人，腳又被腳鏈鏈著，員警看他受傷，原本說要送醫院，但他才不肯，不過他全身上下包含頭部、右小腿、左肩，手也有手銬痕，跟被打傷的傷痕。

▲▼ 草莓販控訴自己闖紅燈卻被警察毆打成傷 。（圖／記者翁進忠攝）

▲草莓販控警方對他動手 。（圖／記者翁進忠攝）

他更指，事後員警二度登門拿水果禮盒來致歉，他怒氣沖沖罵：「我怎麼原諒他，警察如果坦蕩蕩為何要拿水果來給我，被他們欺負的叫天天不應，都是他們的人，我只是闖紅燈，誰受的了，太恐怖了，現在睡覺連翻身都會痛！」

而鳳山分局表示，攔查過程中，胡姓男子認為警方態度欠佳，以輕蔑、鄙視言語回應警方，員警認有公然侮辱公署、妨害公務之嫌，於現場將胡男依現行犯帶回派出所釐清案情，由於胡男於候詢過程中作勢兩次抽菸，是第三次要強制離開派出所，胡男不願配合，以強制力將其壓制於地，多處受傷，訊後依妨害公務罪嫌將胡男移送法辦。

▲草莓販拿驗傷單控警打人 。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲草莓販拿驗傷單控警打人 。（圖／記者翁進忠翻攝）

事後，胡男針對員警執法使其受傷部分提出傷害告訴，鳳山分局立即著手調查，全案依傷害罪嫌將員警移請臺灣高雄地方檢察署偵辦，吳姓員警目前調離原服務單位。副分局長許春生坦言員警在情緒上的控管，以及抗壓、容忍度需要再教育，確實有點情緒過當。

至於有無摔胡男車上的草莓？許春生表示，經調查是胡男態度不佳，不願配合，拉扯過程中確實有導致草莓摔到地上狀況發生。

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