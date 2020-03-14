臨停超商前等姊下班…新店男淪「隨機殺人目標」！20cm生魚片刀全捅入身慘死

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市新店區13日晚上發生隨機殺人血案，當時33歲的林姓男子騎著機車前往中正路，並臨停在超商門口準備接姊姊，不料卻遭毫不相識、自稱「精神解離、忘記吃藥」的王嫌持刃長20公分的料理用生魚片刀刺殺，當場濺血慘死。林父接獲噩耗後難以接受，表示家裡有4個孩子，林男是家中的獨子，性格乖巧又孝順，好不容易拉拔長大卻無端橫死街頭，聲淚俱下地表示「希望法律可以給王嫌最嚴厲的制裁！」

▲死者林男未婚，性格溫順乖巧，是家中的獨子。（圖／翻攝臉書）

死者林男的父親表示，他為了延續香火，生了4胎才終於生出家中男丁；林男雖是家中的么兒，從小備受長輩、以及3個姊姊疼愛，但他也很乖巧懂事，出社會後隨著父親打零工分擔家計。林父說，案發當時林男是騎著機車到中正路準備接在護理中心擔任照護員的二姊下班回家，因此才會臨停在超商門口，沒想到卻遭到素不相識的王嫌刺殺。

警方調查，王嫌來自單親家庭，家境並不優渥，過去從事直播、餐飲業，而目前則是無業的狀態。王嫌自稱有精神疾病，需要早晚服藥，當時是因為晚上忘記吃藥，加上又與新婚的妻子因「晚餐問題」發生口角，才會情緒失控持刀隨機殺人。

▲王嫌自稱有精神疾病，早晚都需服用藥物。（圖／翻攝臉書）

據了解，王嫌過去因時常幻想遭人攻擊，所以才準備了一把生魚片刀藏在駕駛座底下自保；案發當下，王嫌毫不猶豫、猛力地將刃長20公分的生魚片刀，自左側後腰處全捅入林男體內，由於刀身相當鋒利，且林男遭刺後自機車椅坐上跌下，導致傷口擴大成8至9公分長，最終林男也因此重傷身亡。

林父無法接受突如其來的噩耗，對於王嫌案後不斷自稱有精神疾病，且得知兒子搶救不治後，還冷冷淡回了聲「喔」，犯後絲毫不見悔意的態度感到相當憤怒，聲淚俱下地要求「希望法律給他最嚴厲的制裁！」

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▼林男當時停在超商門口等待姊姊下班，沒想到竟成為王嫌發洩情緒的殺人目標。（圖／記者陳雕文翻攝）