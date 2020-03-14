新店隨機殺人嫌自稱「小鄭容和」…手臂滿是自殘刀疤！得知路人慘死冷回：喔

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市新店區13日晚間爆發隨機殺人血案，23歲的王姓男子僅因「晚餐吃什麼」一事與妻子發生口角，竟情緒失控手持料理刀刺殺無辜路過的33歲林姓男子。《ETtoday新聞雲》記者瀏覽王嫌臉書，發現他自稱「小鄭容和」，還時常在社群平台上開設直播與網友互動，但看似陽光開朗的外表下，記者卻發現王嫌大頭貼的手臂上有多道明顯刀痕，疑似是過去自殘所留下。

▲王嫌外型相當俊俏，但從大頭貼上就明顯看出，手臂上佈滿多道刀疤。（圖／翻攝臉書）

監視器畫面拍下，當時王嫌開著白色奧迪轎車停靠在新店區中正路旁，在與妻子口角後，王嫌打開車門下車，筆直且冷靜地向前直行，絲毫沒有要犯案前的緊張，隨後王嫌手中的料理刀毫不猶豫地朝著前方坐在機車上的林男背後刺入，再若無其事地走回車上。而這突如其來的一刀嚇得林男當場倒地，背部鮮血有如泉湧，急忙向附近店家求救，無奈送醫搶救後仍是宣告不治。

在王嫌犯下隨機殺人案後，短短20分鐘就遭警方攔截逮捕，王嫌臉書也隨之曝光。記者實際瀏覽，發現王嫌皮膚白淨，外表相當俊俏，自介上還稱自己有「解離性人格」，並自稱是「小鄭容和」，臉書動態滿是社群平台直播的連結，看得出王嫌積極與網友互動、經營自己。

▲王嫌在臉書簡介上自稱是「小鄭容和」。（圖／翻攝臉書）

記者仔細觀察王嫌臉書，發現看似陽光外相的他，手臂內外側卻有多道明顯的刀疤，似乎過去曾情緒不穩而自殘。王嫌在落網後也向警方表示，自己從國中開始就出現「心理解離、精神分裂」狀況，每半個月必須回到精神科看診，且早晚都要服用藥物，如果他精神失控的話會出現3種情況，第一是自殘、第二是殺人、第三則是殺完人後再自殺。

王嫌表示，13日晚間因與新婚的妻子搬到內湖租屋處，因此前往新店採買必需品，沒想到晚上時間忘記吃藥，且又因晚餐問題與妻子爭吵，才會失控殺人。目前警方已經王嫌逮捕，在警方告知王嫌遭他刺傷的林男已經不治死亡時，王嫌僅冷冷回了聲「喔」；現全案依殺人罪嫌移送偵辦。

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▼現場地面滿是血跡。（圖／記者陳雕文翻攝）