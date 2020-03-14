病人嗆：不情願就不要發！　萬華藥師一怒拒賣口罩…酸民「反省吧」氣炸家屬

▲新竹藥師遭嗆，拒賣口罩一天，萬華也有藥師效仿。（圖／翻攝自我是萬華人）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前曾報導《新竹藥師超有guts「今天不賣口罩」…阿嬤紅了 網心疼：支持醫護無限期任性》，對藥師拒賣的行為，網友紛紛拍手力挺「支持醫護無限期任性！」現在萬華則有藥師被嗆「不情願就不要發」，藥局就貼出類似公告直呼，「這次今日不賣口罩」，也讓網友大喊痛快。

一名網友在臉書社團《我是萬華人》中貼出一張公告，只見上面用紅筆寫著「今日（3/14）病人張X雲嗆藥師說：不情願就不要發」、「所以今日不賣口罩」。看到藥局決定不賣，原PO也在文中表達自己挺藥師的立場「#人都有情緒的只是未爆時」、「#服務的尊嚴要有」。

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▲萬華藥局貼出公告，14日不賣口罩。（圖／翻攝自我是萬華人）

貼文引發討論，就有網友留言嗆說要反省，吸引別位藥師家屬有感留言，「我老婆就是藥局第一線人員！這陣子的口罩亂象，她每天回來身心疲憊，我有多心疼你知道嗎？口罩賣慢了被罵，有人插隊也罵她們，連他媽的賣光了也要被罵？甚至還有更誇張罵髒話、動手的，是要反省啥？」

家屬忍不住爆氣反嗆酸民，「你告訴我，賣一個沒賺錢的東西，還要被罵、被動手動腳！到底是要反省啥？你敬業？那麻煩你公布一下你在哪裡高就，讓大家看看你有多敬業，不要只會躲在臉書出一張嘴，誰都會！」

不過大部分網友都紛紛力挺藥師，「怎麼一直有奧客愛鬧啊！挺藥師鬧的不給買啦」、「這種做公益性質的還要被人罵，真的不如休息一下放鬆心情」、「一顆老鼠屎害了一鍋粥，人家藥師夠辛苦了，還這樣刁難」、「那個X就不要遮起來了，敢做敢當吧」、「應該要一個禮拜後貼，讓她吃一次鱉。」

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