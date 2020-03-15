快訊／澳洲宣布「外籍遊客」入境須隔離14天！30天內國際郵輪禁停靠

▲澳洲總理莫里森。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在當地時間15日下午2時召開記者會，從15日午夜開始，所有入境的外籍旅客，都必須進行14天的自主隔離、未來30天禁止所有從外國港口出發的郵輪進入澳洲。

莫里森提到，他已經和英國首相強生（Boris Johnson）交換過意見，國家安全委員會已經研擬相關計畫，主要目的是控制疫情蔓延，減輕醫院負擔。莫里森指出，新冠肺炎大部分的病患症狀都很輕，但對於老年人來說卻很嚴重，「我們無法阻止病毒，但我們能阻止它蔓延。」

同時，莫里森也宣布禁止超過500人以上的非必要集會，這項禁令由地方與州政府監督，但警察也不會強制執行。另外，莫里森也未宣布停課，主要原因為需要防止兒童在校外被他人感染、會對經濟造成巨大破壞，「當孩子離開學校回到社區時，他們與他人接觸的風險也變得更大，而醫師、護理人員也有可能必須回家顧孩子。」

澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）指出，澳洲沒有所謂群體免疫，所有人都有感染的可能，尤其該國和「北半球」的其他國家不一樣，「我們還沒有進入冬季，北半球的國家都還處於冬季的後半期，病毒快速傳遞的環境因素都集中在北半球，我們正在密切觀察差異，採取更恰當的措施。」