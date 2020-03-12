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10門市明搶先跑！台糖防疫酒精「愛買」也有了　開賣時間一張圖先掌握

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▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲愛買明日起10門市開賣台糖防疫酒精。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，全台相關抗菌商品需求大增，其中又以口罩、酒精為民眾瘋搶防疫用品。愛買量販今（12）日表示，明（13）日起位於門市內的藥局將陸續販售「台糖防疫期間清潔專用75%酒精（350ml）」，首波開賣門市共10間，3月14日起全門市通通都有提供酒精，開賣時間則依各門市官網公告為主。

▲▼愛買販售台糖防疫酒精。（圖／業者提供）

▲愛買販售台糖防疫酒精各門市開賣時間表。（圖／業者提供）

愛買表示，全台14家門市內的藥局將陸續販售「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，總計到貨8640瓶，一瓶售價45元，明（13）日搶先開賣店共有10間，其中，桃園店、三重店、板橋南雅店上午10時開賣，台中復興店、景美店、永和店、忠孝店、新竹店、基隆店、巨城店下午2時供貨，3月14日起全門市則均有販售，各門市開賣時間皆以官網公告為主，提醒每人限購1瓶，售完為止，提醒18歲以下不得購買。

另，家樂福全台137家分店，包括量販店、便利購超市於3月1日起預計連續10天進貨販售的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精（350ml）」，日前因生產設備問題，3月10日至3月11日不提供販售服務，並順延至3月12日至3月13日進行販售。台糖提供之10天貨量，預計每天到貨約12,960瓶，各分店依據來客數配貨，量販各店分配貨量每日最多300瓶、最少60瓶，便利購各店最多可到120瓶、最少12瓶，提醒購買者須滿18歲以上，每人限購1瓶。

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