全台門市下午2時同時上架！家樂福3/16開賣「台酒防疫75%酒精」

▲家樂福下周一開賣台酒防疫酒精。（圖／記者吳靜君攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，民眾對於防疫用品需求大增，其中又以口罩、酒精的需求量最大，出現供不應求現象。家樂福今（13）日表示，繼台糖提供之12,960瓶防疫酒精後，下周一（16日）再度開賣「台酒防疫清潔專用75%酒精（300ml）」，全台136間門市皆於下午2時準時上架販售。

▲家樂福全台門市皆有提供台酒防疫酒精。（圖／業者提供）



家樂福稍早表示，下周一（16日）下午2時將再度開賣「台酒防疫清潔專用75%酒精（300ml）」，1瓶售價40元，但由於本批到貨數量未定，將視生產狀況評估配貨量，提醒每人限購1瓶，未滿18歲不得購買。另，愛買下周也將販售台酒300ml防疫酒精，但確切開賣時間尚未公布。

除外，今日起愛買全台14間門市內的藥局也開始販售「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，總計到貨8640瓶，1瓶售價45元，今日搶先開賣店共有10間，其中，桃園店、三重店、板橋南雅店上午10時開賣，台中復興店、景美店、永和店、忠孝店、新竹店、基隆店、巨城店下午2時供貨，3月14日起全門市則均有販售，各門市開賣時間皆以官網公告為主，提醒每人限購1瓶、售完為止，18歲以下則不得購買。