　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台門市下午2時同時上架！家樂福3/16開賣「台酒防疫75%酒精」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼台酒,防疫酒精。（圖／記者吳靜君攝）

▲家樂福下周一開賣台酒防疫酒精。（圖／記者吳靜君攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，民眾對於防疫用品需求大增，其中又以口罩、酒精的需求量最大，出現供不應求現象。家樂福今（13）日表示，繼台糖提供之12,960瓶防疫酒精後，下周一（16日）再度開賣「台酒防疫清潔專用75%酒精（300ml）」，全台136間門市皆於下午2時準時上架販售。

▲▼家樂福下周再度開賣台酒防疫酒精。（圖／業者提供）

▲家樂福全台門市皆有提供台酒防疫酒精。（圖／業者提供）

家樂福稍早表示，下周一（16日）下午2時將再度開賣「台酒防疫清潔專用75%酒精（300ml）」，1瓶售價40元，但由於本批到貨數量未定，將視生產狀況評估配貨量，提醒每人限購1瓶，未滿18歲不得購買。另，愛買下周也將販售台酒300ml防疫酒精，但確切開賣時間尚未公布。

除外，今日起愛買全台14間門市內的藥局也開始販售「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，總計到貨8640瓶，1瓶售價45元，今日搶先開賣店共有10間，其中，桃園店、三重店、板橋南雅店上午10時開賣，台中復興店、景美店、永和店、忠孝店、新竹店、基隆店、巨城店下午2時供貨，3月14日起全門市則均有販售，各門市開賣時間皆以官網公告為主，提醒每人限購1瓶、售完為止，18歲以下則不得購買。

ET快訊
好市多貨架被清空！矽谷人妻曝當地恐慌：已有ATM領不到錢
蘋果新iPhone售價出爐　官網將直接上架
苗栗國中妹遭3打1「輪流甩巴掌」！施暴學生移送法辦
快訊／立院三讀紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台門市下午2時同時上架！家樂福3/16開賣「台酒防疫75%酒精」

線上閨蜜節、醫美大賞開跑　解決換季保養與口罩「危肌」

10門市明搶先跑！台糖防疫酒精「愛買」也有了　開賣時間一張圖先掌握

東森自然美熱銷第一超逆齡膠囊　3大成分幫姊妹淘美起來

麥當勞超狂冠軍戒只給他們　鐵粉只好怒吃大麥克！

媽媽煮藝挑戰賽！劉書宏放電餵食搶分　Fred「狂灑魚子醬」⋯皇冠卻被牙牙搶走！

「口罩實名制2.0」上路！超商26日起開放取貨　憑單據中熱拿、美式買1送1

瑞穗鮮乳土司全新上市！吳鳳初嚐被「爆棚奶香」嚇到狂讚：單吃就超好吃

「台版小松菜奈」郭源元！五個你有所不知的小事

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

全台門市下午2時同時上架！家樂福3/16開賣「台酒防疫75%酒精」

線上閨蜜節、醫美大賞開跑　解決換季保養與口罩「危肌」

10門市明搶先跑！台糖防疫酒精「愛買」也有了　開賣時間一張圖先掌握

東森自然美熱銷第一超逆齡膠囊　3大成分幫姊妹淘美起來

麥當勞超狂冠軍戒只給他們　鐵粉只好怒吃大麥克！

媽媽煮藝挑戰賽！劉書宏放電餵食搶分　Fred「狂灑魚子醬」⋯皇冠卻被牙牙搶走！

「口罩實名制2.0」上路！超商26日起開放取貨　憑單據中熱拿、美式買1送1

瑞穗鮮乳土司全新上市！吳鳳初嚐被「爆棚奶香」嚇到狂讚：單吃就超好吃

「台版小松菜奈」郭源元！五個你有所不知的小事

美國1215人確診！　指揮中心：評估對這3州提升旅遊疫情建議

網購口罩神回饋！　「3片口罩＋運費」22元銀行全埋單

車停路邊意外遭撞　永康警追出肇事車主獲肯定感謝

美股狂瀉中概股遭殃　女性電商蘑菇街大跌近30%

網傳「2020年消失的企業」名單條列137家　專家曝：非一日之寒

PTT爆紅網美祈錦鈅畢業了！　染回黑髮「清純學士照」曝光

福特「最Man越野車」Bronco間諜照曝光　經典美式小馬即將回歸

亮･珠寶／最大配對梨形哥倫比亞祖母綠現蹤　CINDY CHAO震撼歐洲藝術博覽會

受困義大利！英國醫師目睹疫區慘況籲「效法封鎖」：就像在打仗

麗豐-KY去年EPS 18.02元　董事會決議配發每股現金股利13元

消費熱門新聞

麥當勞打造大麥克冠軍戒獻HBL

SUBWAY「美式蛋沙拉堡」爆餡登台！

台糖防疫酒精「愛買」也有了！開賣時間一圖掌握

防疫作戰別亂揉小心「病從眼入」

家樂福3/16開賣「台酒防疫75%酒精」

瑞穗鮮乳土司柔軟升級！吳鳳狂讚

《全家餐一咖》媽媽煮藝挑戰賽

東森自然美熱銷第一　逆齡膠囊一顆超有感

全聯明再賣「台酒、台糖75%防疫酒精」

回家脫口罩開清淨機　防細菌病毒

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

超商連夾腳拖都要賣！一雙159元

更多熱門

相關新聞

藝文紓困補助開放　最高250萬

藝文紓困補助開放　最高250萬

為因應新冠肺炎(COVID-19)對藝文產業之衝擊，文化部公告藝文產業紓困振興辦法，將於下週起開放申請，只要是從今年1月15日起受疫情影響，發生營運困難的我國藝文事業、自然人，都具備申請紓困的資格，藝文事業者每次公告補助上限為250萬元；自然人者上限為6萬元，第一波預計受理至4月10日。

洛夫捐10萬美元助停賽影響員工

洛夫捐10萬美元助停賽影響員工

台灣基進批韓國瑜：為挽救青年支持製造防疫破口

台灣基進批韓國瑜：為挽救青年支持製造防疫破口

新冠肺炎襲擊北歐　「挪威進入二戰後最嚴厲狀態」

新冠肺炎襲擊北歐　「挪威進入二戰後最嚴厲狀態」

即日起外國人入境挪威強制隔離14天

即日起外國人入境挪威強制隔離14天

關鍵字：

新冠肺炎台酒防疫酒精家樂福愛買

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

更／印度爆死亡首例！76歲翁死後確診

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

全球大流行　譚德塞：各國不作為

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面