掰了錢櫃威秀酒吧！東區妹「因為肺炎生活變了」　網超有感：終於認真洗手

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎在全球持續延燒，有鑑於當年SARS的慘痛經歷，這回從政府到人民，無不提高警覺，落實防疫工作。一名女網友表示，因為疫情的緣故，現在除了口罩不離身外，連電影院、KTV、酒吧都盡量不去，而且也幾乎不化妝了。

女網友在PTT發文提到，現在因為戴著口罩，漸漸地不上妝了，頂多擦防曬跟護唇膏，然後像是錢櫃、威秀、酒吧之類的娛樂場所，能不去就少去，至於難避免的飯局則盡量不共食，或者使用公筷，就連結帳也是一個人先刷卡，其他人再紛紛轉帳，避免摸到來路不明的錢。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原po直言，原本她都到超商繳交水費、電話費，如今為了減少接觸人群的機會，「我直接開通網銀App線上繳費，省得超商或銀行都是人跟病菌。覺得自己這樣不算誇張吧？看過有人戴那種醫療手套，去ATM按機器領錢的勒，好奇大家還有哪些習慣改變了嗎？」

話題一出，引起不少回響，其中眾人公認最大的改變，就是洗手頻率的增加，「勤洗手從小聽到大，但這1個多月才真正落實」、「狂洗手跟消毒手機」、「終於會搓指腹，認真的洗手了」、「狂洗手、戴口罩都不化妝」、「終於願意用肥皂洗手，而不是水沖沖就好」。

▲勤洗手很重要。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

另外，許多人也避免出入公共場所，「變得很少去逛賣場，像屈臣氏、全聯、寶雅之類」、「比較少去電影院」、「假日減少出門的機率...宅在家」、「不吃自助餐...自己下廚、酒精消毒、少去密閉空間」、「好久沒去看電影了QQ」、「害我不敢出門，連運動都懶得了」。