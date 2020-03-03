更新iOS卻使iPhone性能下滑　蘋果支付150億和解美國集體訴訟案

▲蘋果先前遭指控，推出新機時會導致舊機性能下滑。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒9TO5Mac報導，上週五提交的初步和解中，蘋果將支付高達5億美元（約新台幣150億元）的和解金，以解決2018年iPhone電池性能節節下滑的美國集體訴訟案。

蘋果還是否認有不當行為，但表示為避免冗長的法庭訴訟，已達成和解，將針對每台受影響的iPhone賠償25美元（約新台幣750元）。

訴訟涉及的和解對象包括運行iOS 10.2.1系統的iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus或iPhone SE的美國用戶。

這起集體訴訟案是起因於蘋果更新iOS作業系統10.2.1版本時，降低舊款iPhone的運行速度，因而被用戶指控提告，沒有適當地告知客戶，是逼使用戶更換電池或更換新手機。

但蘋果表示，這是為了避免手機電池老化後，無法保持最佳狀態，容易導致關機的機制。另外也有可能是高溫、高使用率及其他問題的影響。為化解用戶抱怨，蘋果還提供了更換電池的優惠價，由79美元降價至29美元，不過，最終還是決定支付5億美元的和解金。

蘋果後來在iOS中引入電池設定功能，顯示iPhone目前電池的運行狀況，並新增一個開關讓用戶選擇控制，新款的iPhone甚至包括更智慧的電池，可以將節流的影響降到最低。



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