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捷運上滑手機！有人AirDrop傳「防疫小常識」　她一開…驚見男性生殖器嚇傻

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▲捷運,捷運車廂,捷運示意圖。（圖／記者季相儒攝）

▲原PO在捷運被陌生人傳男性生殖器圖騷擾。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

AirDrop是蘋果設備上獨家的便利功能，卻被拿來當成犯罪工具。一名女網友5日搭乘捷運，發現有人用AirDrop要傳一個「防疫小常識」的照片給她，猶豫一秒後，她決定接受這個陌生人的「好意」，沒想到打開後，竟然是張男性生殖器的照片。原PO當下傻住，馬上把畫面滑掉，事後將事情公開，希望大家多注意。

這位女網友在個人臉書公開貼文，文章開頭就打出5個憤怒的表情符號，「大家注意！剛剛捷運上有人用AirDrop 『防疫小常識』傳送照片，結果打開是男性生殖器的照片！」並用hashtag透露「#早上九點五十抵達東門的新蘆線列車」。

請繼續往下閱讀...

她接著在留言處詳細敘述當下的狀況，「我是從永安市場站上車，要到東門站轉車（我被嚇到，忘記當下是在哪個站遇到變態了）。」當時原PO在車廂內坐著滑手機看新冠肺炎的新聞，突然手機跳出通知，是有人要用AirDrop傳東西給她，通知上顯示的檔案傳送名稱是「防疫小知識」。

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲捷運是很多人每天的通勤交通工具。（示意圖／資料照）

原PO說，她猶豫了一秒，但還是接受了，想說就看看防疫小知識是什麼，接受後卻馬上跳出男性生殖器的照片，「我當下傻住馬上把畫面滑掉，驚恐之餘也沒想到能怎麼辦，好像只能裝沒事繼續滑手機（但我很確定我當下真的是被嚇到，什麼東西都看不下去）。」

接著她看了一下身邊的人都沒什麼反應，「然後我想說：不對吧！！！這種事情我怎麼可以遇到就裝沒事！！！這樣會害到其他女生吧（搞不好有人也遇到但不敢說）」，於是就馬上在女生朋友的群裡講這件事，也順便問有沒有人有PTT或Dcard帳號可以發這件事，並在臉書發文。

而貼文底下也有一名受害者直呼「我去年也是在東門站收到」、「我們都是在同一個地方收到，就是有無聊人士有意在東門這個點發送」，原PO就傻眼回應「我真的覺得很傻眼欸……尤其當下是上班通勤時間，旁邊都是陌生人，大家是不會交談的。挑在這種時間隨機亂發，大家收到也是沈默，就讓這件事情過去。」

臉書粉絲專頁「數位女力聯盟widi」也轉貼這則訊息提醒女生們，但畢竟事情並不是第一次發生，也很難鎖定傳照片的人是誰，粉絲專頁就發出質問「#這種新興性騷擾手段很難抓到犯人」、「#蘋果手機用戶目前只能調整隱私設定以自保」、「#這樣合理嗎？」

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