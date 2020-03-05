Mac版Messenger App推出啦！法國、墨西哥、波蘭等國測試中

▲Messenger for Mac。（圖／取自App Store）

記者王曉敏／綜合報導

臉書開始透過蘋果 Mac App Store 推出 macOS 專屬的 Messenger App 啦！macOS 版 Messenger App 最早是在去年 4 月被發現的，稍早已在法國部分地區推出。

科技網站《9to5Mac》報導，去年 4 月，臉書原先預計要在年度開發者大會 F8 上揭露 Mac 及 Windows 版 Messenger App，結果部落格文章卻意外提早發布，打破了這個「驚喜」。根據當時的部落格文章，Messenger 桌機版 App 將適用於 Windows 及 macOS 兩個系統，功能與手機版無異，包括群組通話等。

▼Messenger for Mac。（圖／取自App Store）

起初預計於去年底發布，不過計畫稍有延遲，而稍早則被發現在法國、墨西哥、波蘭及澳洲等國的部分地區推出。報導指出，臉書似乎是採用與 Slack 相同的方法，以 Electron 來打造跨平台的 Messenger App，而非蘋果自家推出的Catalyst技術。

據《TechCrunch》報導，臉書發言人表示，目前該公司正在少數市場是對 macOS 版 Messenger App 進行小型測試，「我們尚未訂定正式發布日期，因為仍在收集用戶回饋。」