打造最強業務！磊山保經推出業界獨家「百萬菁英班」　讓客戶聽保險平均僅花3分8秒

▲「百萬菁英班」不僅提供強化個人能力的課程，其中更包含培育主管職能的紮實訓練。（圖／磊山保經提供）

財經中心／台北報導

保險業務員從接觸客戶至說服傾聽，平均需要3分8秒。磊山保經表示，這個數據的產生，是經過無數次的實戰經驗累積出來，扎實的步驟在「百萬菁英班」就要訓練3天時間，如此要求目的不是訓練機械化，而是養成專業的紮根內化，每年從百萬菁英班畢業即達成IDA（國際龍獎）的比例非常高，平均每3位就有1位達標。

「先生您好，我姓謝，請問您貴姓？松江路這個區域是由我來服務的，我是磊山保經的服務人員……」重視內化的扎根訓練，也在每一名磊山業務同仁心中快速發酵。打造這套系統的秦立人老師，從事業務訓練課程教學近40年經驗，在磊山保經更是將他的實力發揮到極致、培育無數名優秀業務員。

曾有待過同業的業務員在加入「百萬菁英班」學習過後，回頭服務緣故客戶時，緣故客戶已感受到業務員的專業度倍增而不同以往，也有學員在「百萬菁英班」畢業後的3個月，就完成近百件的業績，一年內完成IDA門檻達到年薪百萬之態。

▲許多業務員加入「百萬菁英班」後專業度倍增，和原本有些吞吐、沒什麼自信的模樣差距甚遠。（圖／磊山保經提供）

磊山保經指出，「百萬菁英班」有4大優勢，一、鞏固緣故：壽險業賣的是長期規劃，時時刻刻展現專業，促成客戶信任並主動轉介紹。二、陌生開發：學習創造需求、開拓機會。三、組織發展：善用各種平台和資源，讓團隊迅速且紮實的發展。四、領導統御：用「系統化」教學教育傳承領導統御的主管能力，讓主管人才邁向最有魅力的領導將才。

「百萬班做的是培育人才，而非培訓。」磊山保經解釋，培訓是請講師來上課，下課完就結束；培育則是因材施教，這需要非常大的耐心和包容，就像練功蹲馬步，看起來是基本功，但其實也最困難。

▲業務員從接觸到說服客戶聽詳細介紹平均只需要3分8秒，光是這個步驟，磊山保經開設的「百萬菁英班」就要訓練3個整天。（圖／磊山保經提供）

秦立人表示，自己是業務出身，很能體會業務員的需求和恐懼，「業務員已經下定決心從事壽險業，並且選擇了磊山保經，訓練好他們就是百萬菁英班的責任。」培育人才的精神，如同磊山人的核心理念：「在一起更美好。」猶如是一個大家庭，而每個磊山成員都在共好共榮下一起成長向上。

磊山保經也表示，能有如此卓越的成績，是因為董事長李佳蓉重才惜才、不惜成本的付出，一心讓業務員受到紮實培育的願景，才會有這個業界唯一投注巨額資金的百萬菁英班誕生。