女性每5位「就有1人患子宮肌瘤」！達文西手術要25萬…壽險業：醫療保單限額要足夠

▲現代女性壓力大，也會因年齡增長，罹患子宮肌瘤的機會上升。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

現代人壓力大，許多病症隨之而來，女性也因年齡增長，罹患子宮肌瘤的機會逐漸上升；若選擇較高技術的醫療手術，如達文西機器人手臂，就要耗費25萬元，相當於上班族半年多的薪水。宏泰人壽表示，民眾檢查保單時，須確認醫療險保單是否為「高額實支實付」，且限額是否足夠，才能在面臨醫療費用支出時，適時補足經濟缺口。

根據醫學統計，台灣20歲至40歲育齡女性，每5人就有1人曾患子宮肌瘤；年過40歲的女性，幾乎50%以上都有子宮肌瘤。子宮肌瘤可經由超音波檢測查確，確認罹患動手術；但到底要用哪一種方式開刀，以及子宮肌瘤的大小和位置、醫療費用的考量，則是民眾必須煩惱的問題。

一般子宮肌瘤手術方式可選擇傳統型開腹手術、子宮鏡、腹腔鏡手術處理，這3種手術全民健保皆有給付，民眾需要自行負擔的金額約在1萬8000元至2萬8000元左右。若有醫療險，在門診實施手術可申請實支實付理賠，術後住院則可申請住院日額理賠，另有手術險可依照手術比例申請理賠。

▲民眾必須選擇適當的醫療險保單。（圖／pakutaso）

宏泰人壽表示，若醫療險選擇「薰衣草醫療健康保險附約」，則不受限於多數醫療險規範的手術比例限制，可申請實支實付理賠，給付項目涵蓋範圍廣、限額高且保費合理；此外，也保障耗費25萬元的「達文西手術」，讓民眾放心使用精準度高的機械手臂，有效避免人為手術的失誤意外。

「達文西手術」的特色是切口極小，出血量也小，但價格讓人卻步，割除子宮肌瘤約需要25萬元。宏泰人壽指出，以30歲女性投保薰衣草醫療附約4計畫為例，保費年繳7754元，在住院期間面臨達文西手術時，無須受限於手術比例，開立醫療費用收據，科目屬外科手術或其手術相關支費用者，即可申請30萬元限額內手術費用保險金的實支實付理賠，補足醫療缺口。

民眾檢查保單時，必須確認醫療險保單是否為「高額實支實付」，且了解實支實付的限額；「實支實付」保單雖然是「用多少，賠多少」的概念，但理賠金額必須在每次手術限額之內，也就是說，若超過額度，民眾支付金額給醫院後，保險公司也不會理賠超出的金額。

▲民眾檢查保單時，必須確認醫療險保單是否為「高額實支實付」，且了解實支實付的限額。（圖／pakutaso）

宏泰人壽表示，傳統的「實支實付醫療險」商品可提供實支實付或住院日額擇優給付，以兩種方式計算並擇優理賠。薰衣草醫療健康保險附約則是新的理賠模式，提供住院日額給付與住院雜費和手術醫療（門診／住院）限額實支實付，兩者兼具，保障範圍較完整。

也就是說，薰衣草保戶在「達文西手術」之後，可以申請的理賠項目包含每日病房、每次住院、每次手術；僅需留意申請理賠金額有限額。若投保的計畫數越高，相對能理賠的限額也越高。

宏泰人壽理賠部協理蔡永澄提醒，民眾申請醫療險理賠須附上證明，有些醫療險商品可接受副本理賠，但也有商品限定正本理賠。薰衣草保單可使用副本申請理賠，假設消費者分別投保3張不同保險公司的實支實付醫療險，出院前則須申請醫療收據3份，才能順利申請保險金。