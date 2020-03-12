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文旦保險再升級：擴大承保地區、調整「齊頭式起賠」！農委會提供保費補助挺柚農

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▲文旦，柚子。（圖／行政院農委會提供）

▲明台產險宣布，「保柚の好險」升級再推出，擴大承保地區。（圖／行政院農委會提供）

記者楊絡懸／台北報導

響應政府政策推動農業保險，三井住友海上集團明台產物保險繼2019年於台南、花蓮開辦文旦柚保險，12日宣布「保柚の好險」升級再推出，擴大試辦地區至雲林、宜蘭等共計四縣市18個鄉鎮，調整為「齊頭式起賠」標準，即日起至4月30日開放投保。

根據英國慈善組織「基督教援助」（Christian Aid）研究，2019年極端氣候事件造成全球損失超過千億美元，其中也包括被颱風重創的日本、中國等鄰近國家。台灣同樣位處太平洋颱風活躍地帶，依中央氣象局統計，平均每年有3到4個颱風侵襲台灣，且多集中於8、9月，首當其衝的便是正值採收期的文旦柚，強風造成落果的損失不容小覷。

為了分散柚農的經營風險，明台產險表示，在行政院農業委員會指導下，2019年推出「保柚の好險」（風速參數文旦柚保險），在種植面積最高的花蓮及台南先行試辦。

「保柚の好險」採用中央氣象局公布的颱風數據，快速認定避免紛爭，且災後不須個別勘損，理賠簡單撥款迅速，讓農民可儘速清理果園，減少風災過後的疫病產生，災害影響不再擴大，提升災後復原能力。

▲文旦，柚子。（圖／行政院農委會提供）

▲8、9月份是文旦柚的採收期，強風造成落果的損失不容小覷。（圖／行政院農委會提供）

明台產險商品本部副總經理李志昌表示，經過第一階段試辦後，農委會與明台產險參考各方面意見回饋積極改良商品，「保柚の好險」升級再推出，不僅承保地區由花蓮、台南，擴大至雲林及宜蘭等共18個鄉鎮，更將各地區起賠標準調整為「齊頭式」，賠付比例也依各地區風險等級不同而略有差異。

李志昌說，另考量今年中秋節較去年晚，將影響文旦柚採收時間，特別將保險期間調整至9月20日24時止。

因應極端氣候與環境劇烈變遷，除現行農業天然災害救助外，柚農也可選擇參加明台產險推出的「保柚の好險」，降低天然災害可能造成的生產風險；試辦區域的柚農，皆可憑地籍謄本、地籍圖、土地使用契約或同意書等相關資料向地區農會或明台產險投保。

為推廣「保柚の好險」，減輕農民負擔，行政院農業委員會農糧署提供保費二分之一補助（每公頃上限3萬元），地方補助則依各地方政府實際公告為準。以宜蘭地區為例，假設柚農投保1公頃、預估收穫量為2萬公斤，最高保額約40萬元，保費約為5.8萬元，經農糧署補助保費之二分之一，柚農僅需負擔2.9萬元。

 
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