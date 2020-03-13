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巴西發言人確診前見川普　陳以信籲蔡英文：正副總統應異地上班

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▲▼巴西總統新聞發言人瓦恩加滕（右1戴帽者），訪美期間曾與川普近距離接觸。（圖／翻攝自Instagram／fabiowajngarten）

▲巴西總統新聞發言人瓦恩加滕（右1戴帽者），訪美期間曾與川普近距離接觸。（圖／翻攝自Instagram／fabiowajngarten）

記者黃巈禾／台北報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的新聞秘書、發言人沃恩加登（Fabio Wajngarten）確診新冠肺炎。瓦恩加滕前一陣子才與美國總統川普近距離接觸，事後美國白宮發出聲明表示川普幾乎未與他有互動，目前沒有檢測必要。不過，國民黨立委陳以信13日在臉書主張，防疫期間正副總統應該異地上班。

陳以信指出，沃恩加登上週在與美國總統川普及副總統潘斯共進晚餐後，確診新冠肺炎，看到這則新聞讓人頭皮發麻，如果美國總統與副總統同時中鏢怎麼辦？又想起這要是發生在台灣那還得了？

陳以信認為，防疫視同作戰，他當過總統府發言人，知道一旦突然發生戰爭，首先正副總統要立即分開兩地，以免指揮中樞一旦不保，還有備位中樞可以立即替補指揮。

陳以信建議，現在全球疫情蔓延快速，蔡英文每天又得接見那麼多人，難保不會那天可能受到傳染，而必須居家隔離，未免百密一疏，因此，正副總統除行程錯開外，兩人應該考慮異地上班，畢竟國家中樞的安全就是國家安全，不能冒險也輕忽不得。

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