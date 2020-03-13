老婆去菜市場買雞…回家捧一盒「啾啾叫紙箱」！　人夫被迫收編：什麼鬼啦

▲自己養最安心。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

一般人補身子首先會想到燉雞湯來喝，如果是肉質有嚼勁、味道濃郁的老母雞更是一絕。一名網友今天早上就請妻子到菜市場買一隻雞，晚上準備燉雞湯給家人喝，結果妻子中午回到家卻抱了一盒紙箱，他還想說肯定是隻肥美的大土雞，怎料往裡頭一瞧，眼前景象讓他實在哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，沒想到他放心地交代妻子買雞回來，妻子買回來的卻是3隻連毛都還沒長齊的黃色小雞，每隻個頭都比拳頭還要小，「差點沒暈倒，買這什麼鬼啦！」不過，他嘴巴上喊著無奈，卻默默準備了報紙、飲水器、飼料給小雞吃，原本預計的燉雞湯秒變成小雞養成計畫。

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▲原PO連小雞名字都取好了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



網友表示，以長遠來看，妻子買小雞更划算，雖然比較耗時，但小雞長大後有3隻可以吃，牠們甚至會建立一個雞家族，屆時就有吃不完的雞蛋和雞肉，「自己要吃的雞自己養」、「這可以啊，可以養大讓她生，一直生就可以一直吃」、「潛力股，雞生蛋，蛋生雞，源源不絕的雞」、「你給她一隻雞的錢，她給你買三隻，投報率高！娶對人了！」

而且小雞是自己養大的，牠們每天吃什麼都看得到，也能隨時掌握牠們健康狀況，完全不怕買到打生長激素的雞，吃起來特別安心，「她要從源頭控管」、「老婆沒錯啊，自己有機飼養的雞吃起來比較安心。」還有人分享自身經驗，「養大有感情就捨不得殺了，小時候我有養過一隻，結果某天下課發現垃圾桶都是雞毛，爐子上燉了一鍋雞湯，崩潰不敢喝。」

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