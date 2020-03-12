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不滿新聞替川普洗白…公視女主管怒嗆編譯「一粒屎、賺黑心錢」　這下慘了

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲王女於2018年6月任公視國際組召集人期間，不滿林姓編譯出了替川普「零容忍」政策洗白的新聞，在臉書上嗆林男「一粒屎」等語，北院判她拘役20日，並須賠償林男8萬元。（圖／路透社）

記者羅志華／台北報導

林姓男子任職公共電視的新聞編譯，於2018年6月間出了一則有關川普「零容忍」政策的新聞，不料時任國際組王姓女主管，不滿該新聞內容洗白川普，於新聞發布隔日，在個人臉書上嗆林男「出假新聞」、「賺黑心錢」、「一粒屎」等語；北院依公然侮辱罪，判王女拘役20日，日前再判王女須賠林男8萬元。

林男控訴，他於2018年6月22日發布新聞後，王女即在23日於臉書發表，「昨晚看到遠在南台灣的特權編譯，出了為川普零容忍政策洗白的假新聞，我真他媽的想打電話去痛罵他這拉低國際新聞水準的禍根」、「他可以這樣快活的賺黑心錢」、「向下沉淪只要一粒屎就辦到了」等語，林男不滿名譽受損，向王女求償81萬元。

王女表示，林男工作表現不佳，卻享有特別待遇，同事們都私下在討論，且她也只是不當評論林男的工作表現、編制及待遇，並未貶損林男的名譽，且她也在2小時後將文章刪除，請求減免賠償。

北院認為，王女僅因立場不同，就將林男如實編譯的新聞內容斥為「假新聞」，且又以「拉低水準的禍根」、「賺黑心錢」、「一粒屎」等語，損害林男名譽犯行明確，判王女應賠林男8萬元。

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