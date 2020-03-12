臉書譏友「這麼破」　網紅MC姊又挨告辯：這些是聽來的

▲網紅「MC姊」在臉書PO文罵友人「破」遭北檢起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

網紅「MC姊」陳佳君因為不滿友人在背後說她壞話，2019年11月間在臉書上PO文「有個這麼破的老婆開心嗎？」並標記友人丈夫；事後友人看到自己被罵「破」時，非常不爽，決定提告妨害名譽，而台北地檢署於11日將陳女起訴，向法院聲請簡易判決處刑。



MC姊的PO文中，標記友人丈夫的帳號並寫著「有個那麼破的老婆開心嗎？」、「老婆之前主動跑去某同事家睡，不知道自己被白睡」等語句，讓友人氣炸；然而MC姊到案時聲稱，自己也是聽來的，再加上是因為友人曾說過她壞話，才決定PO文。

檢方認為，MC姊的貼文可明顯識別出身分，內容也足以貶損他人社會評價，因此依妨害名譽罪嫌起訴她。

然而，MC姊先前就因為網路謾罵，多次吃上官司，2017年間槓上F奶網紅辛尤里，在網路上辱罵對方「蕩婦婊子」、「勾引男人」等字句，遭到法院判拘60日，在這之後，她還在網路貼出一名林姓女網紅的照片，以泰文譏對方像「鬼」，在臉書和對方互嗆，日前也遭北檢起訴，如今又因為類似事件，再度挨告。



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