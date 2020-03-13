19樓怒丟2個滅火器！他事後曝「關鍵」原因...已被刑事拘留

▲廣州男心情不好，拿了滅火器就從19樓往1樓砸。（圖／翻攝時間視頻截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

廣東廣州一處社區日前發生一起意外，所幸無人傷亡！一名梁姓男子當天喝了點酒，影響了他的心情，竟然拿了2個滅火器，直接從19樓窗戶往下砸，滅火器撞破地磚後，噴出大量白色氣體。事後，警方循線調查，將他逮捕，並依涉嫌以危險方式危害公共安全罪被刑事拘留。

綜合陸媒報導，3月6日晚間11點左右，梁男在社區的19樓，把設置在電梯旁的2個滅火器、1個滅火器箱往1樓砸。曝光的影片顯示，滅火器重擊至地面後，磚頭也隨之爆裂，反彈後瞬間噴出大量的白色氣體。

經警方調查，翌日就將梁男逮捕，對方坦承犯行，但辯稱當天是因為心情不好，加上喝了點酒才做出誇張的行為。事後，梁男因涉嫌以危險方式危害公共安全罪，被警方依法刑事拘留。

對此，不少網友留言怒轟，「這種人是魔鬼嗎」、「我心情也不好我打你一頓唄」、「心情不好，去牢裡冷靜幾年」、「又一個混蛋玩意」、「拉去槍斃吧..神經病」、「可以判死刑了吧」、「不要拿酒當藉口，酒只是放大你的真實想法。品性惡劣」、「這要是砸著人可不得了」、「高空拋物這種行為與殺人無異，建議納入刑法，嚴懲」、「你心情不好你自己不會跳樓拿滅火器跳樓幹嘛」。

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