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超過30天無新增個案！澳門「10病例」全數康復出院

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，其中澳門自2月4日發現第10例確診後，至今已超過1個月沒有新增任何個案，同時最後一名留院病患於昨（6）日康復出院。澳門衛生局局長李展潤表示，現在澳門「零病人、零重症、零死亡、零院內感染個案」。

綜合媒體報導，澳門應變協調中心表示，澳門第8例新型肺炎患者6日下午康復出院，並轉送路環高頂公共衛生臨床中心作康復期隔離。而在過去24小時，澳門沒有新增個案病例。目前，仁伯爵綜合醫院隔離病房已無任何住院病人。

▲▼澳門確診病患已全數康復出院。（圖／翻攝澳門特別行政區官網）

▲澳門確診病患已全數康復出院。（圖／翻攝澳門特別行政區官網，下同）

第8宗病例是一名64歲的女性，她於1月10日至17日因帶狀疱疹曾於珠海住院治療，並於1月21日曾到中山三鄉菜市場購物，1月28日就開始出現發燒、喉嚨痛及肌肉痛。病患曾到不同醫療機構就診，2月2日轉到仁伯爵綜合醫院，確診新型冠狀病毒肺炎。住院34日後，3月1日時病患的大便核酸檢測為陰性，3月4日以及3月6日鼻咽部核酸檢測陰性，符合出院標準。

李展潤指出，最後一位住院患者（第8例確診病例）於6日下午出院，「即本澳累計10名確診患者全部已康復出院，現時澳門零病人、零重症、零死亡、零院內感染個案，此成績有賴衛生局全體前線人員的努力及各部門同事的支持。」

▲▼澳門確診病患已全數康復出院。（圖／翻攝澳門特別行政區官網）

 

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