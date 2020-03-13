民警用「火鍋」說服輕生女孩：不值得留戀嗎　她終於敞開心扉

▲民警用火鍋勸下輕生女孩。（圖／翻攝自《荔直播》）

記者康心禹／綜合報導

大陸南京一名女孩試圖跳河輕生，好心民警試圖開導她「火鍋不值得留戀嗎？戀愛不香嗎？還有好多好吃的好玩的，你體驗過了嗎？」當她稱自己研究所沒考上時，民警也嘆氣「唉，我也沒考上，考研太難了」。一個小時後女孩終於敞開心扉。

綜合陸媒報導，民警在開導的過程中對女孩說，「我看你戴了美瞳應該是挺愛漂亮的，有男朋友嗎？難道你真的覺得沒什麼好留戀的了嗎？喜歡吃火鍋嗎？難道火鍋不值得留戀嗎？平常自己會化妝嗎？對美有沒有追求？」

民警繼續用溫柔的口氣、語重心長的跟女孩說，「你今年才25歲，還有好多好吃的沒吃過，還有好多好玩的沒玩過，還沒結婚生子，還沒把該體驗的都體驗過。」

女孩表示自己是學醫的，考研究所沒考上。民警也跟著嘆氣，「唉，我也沒考上，考研太難了。」經過一個小時的勸解，女孩終於願意敞開心扉，放棄輕生。

南京市公安局秦淮分局雙塘派出所民警房德恩表示，就是想喚起女孩對於未來是有一些期許的，最起碼讓她覺得未來有事情可以去做，而不是覺得對這個世界沒有什麼留戀了。

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