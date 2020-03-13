快訊／金山離婚男輕生「割捨不下前妻」！女友為愛陪赴黃泉　陳屍臥房逾4天

▲許父發現兒子與女友雙雙陳屍臥房後，嚇得急忙向金山警分局報案。（圖／記者謝孟儒攝）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市一名與妻子離異的許姓男子（27歲），12日被家人發現與曹姓女友（25歲）雙雙陳屍住處，且2人遺體被發現時已經明顯腐爛，推測死亡時間至少已有4天。警方初步調查，許男在現場留有遺書，內容透露自己仍無法割捨對前妻的感情；而同赴黃泉的曹女則未留下隻字片語。目前確切案情警方仍在釐清中。

許父12日向新北市金山警分局報案，表示發現兒子與女友陳屍房中。警方趕抵現場查看，果真發現臥房床上倒臥2具遺體，且屍身已有多處明顯腐爛，推測死亡時間超過4天。

警方調查，許男是家中次子，平時與父親同住在金山區某處大樓，日前許男婚變，因故與前妻協議離婚，隨後又另與曹女交往；但許男心中似乎仍無法放下對前妻的感情，因此選擇在住處輕生。警方勘驗現場，還發現許男留有一封遺書，署名要給前妻；而陪赴黃泉的曹女則未留下隻字片語。

許父哀痛地表示，9日當天他外出上工，出門前見兒子似乎還沒起床，因此還敲了敲房門，見沒有回應後也不再打擾，旋即轉身出門工作，未料12日返家後發現兒子房門仍然深鎖，幾經叫喚沒有回應，便決定找來鎖匠開門，沒想到卻見到兒子與女友雙雙陳屍臥床。

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