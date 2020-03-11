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父見租屋女兒直播割腕輕生嚇報案！「視訊截圖灰貓」成關鍵　警衝5樓救人

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父見女兒直播割腕自殺嚇報案「視訊截圖灰貓」成關鍵　警衝12樓救人。（圖／翻攝揚眼視頻）

▲民警叫來鎖匠開鎖救人。（圖／翻攝揚眼視頻）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸安徽省一名陳姓父親8日凌晨4時許在家中報警稱，凌晨3時多和在南京獨居的女兒視訊聊天時，發現女兒因情感上受挫喝了酒，並拿出一把刀割腕。他看見女兒腕部出血，心急如焚，但有勸阻不了，只好報案。

《揚子晚報》報導，南京警方接到警情後，立即與報警人陳某聯繫，對方說自己在安徽，女兒在南京租房居住，曾來過女兒的南京住處，但只記得住在棲霞區壹城東區小區17棟5樓，具體哪一戶不詳。

民警獲報後，第一時間聯繫上報警人的女兒，感覺語氣虛弱，詢問她現在的身體狀況，得到「自己沒事」的回覆，之後再詢問她的住址時就沒答話，且電話也沒掛斷。民警初步判斷，該女子可能失血過多，有生命危險，於是立刻趕赴棲霞區經五路的該小區。

▼警方破門後，只見女子倒在血泊中。（圖／翻攝揚眼視頻）

父見女兒直播割腕自殺嚇報案「視訊截圖灰貓」成關鍵　警衝12樓救人。（圖／翻攝揚眼視頻）

與此同時，根據報警人提供的訊息，得知他的女兒獨居，民警為節約搶救時間，途中便聯繫鎖匠和救護車。到達現場後，民警聯繫物業工作人員查詢該小區17棟所有租戶資料，最終鎖定了17棟5樓其中的2戶人家。

迫於時間緊急，不得不在凌晨逐一敲門詢問，敲的第一戶裡面無人應答，立刻安排鎖匠開鎖；進入房間後，並未發現有人居住，根據房屋內的裝飾可看出這是一間辦公用房，但屋內座位的本子上寫有報警人女兒的名字。

民警隨後聯繫報警人發送他和女兒的視訊截圖，可看出家具裝飾和此間房間不同，截圖中還有一隻灰貓。本著生命第一的原則，民警沒有放棄尋找，繼續給該女打電話詢問居住地點，對方含糊地說了12棟。根據物業提供的訊息，該12棟5樓也有一間出租房。

▼女子被送醫急救撿回一命。（圖／翻攝揚眼視頻）

父見女兒直播割腕自殺嚇報案「視訊截圖灰貓」成關鍵　警衝12樓救人。（圖／翻攝揚眼視頻）

民警再次叫了救護車，要求確保輕生女孩在第一時間得到救治。民警敲開隔壁鄰居的門，詢問旁邊住了哪些人；鄰居稱隔壁確實住了一名小姑娘，並見過一隻灰色的貓，與照片中的訊息相符。

民警立刻安排鎖匠開門，迅速進入屋內，發現一名女子躺在血泊中，經確認該女子還有生命體徵，立刻對她包紮止血；經現場環境及女子人像照片比對，確認傷者為報警人的女兒。隨後，民警和救護人員一同將她抬上救護車，送往鼓樓醫院進行緊急救治。

9日下午，民警從鼓樓醫院了解，因搶救及時，該女子做完清創手術後，留院觀察一天並且出院。女兒得救，讓報警人非常激動，對民警連聲感謝。經了解，該女因和男朋友近期分隔兩地，發生矛盾鬧分手，一時想不開才輕生。

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