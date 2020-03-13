驚悚觸電影片曝光！他表演「徒手握高壓電線」...下秒倒地抽搐亡

實習記者施怡妏／綜合報導

街頭藝人為了吸引民眾目光，常用盡辦法表演出各種「特異功能」。近來有一則影片在網路上瘋傳，一名疑似街頭藝人的男子，在街頭上表演「徒手抓高壓電線」，沒想到真的觸電了，下一秒即倒在地上，身體不斷扭動身亡。對於這個突如其來意外，現場觀眾都嚇歪了。

從影片中可以看到，該名男子先搓搓兩手，接著抓著旁邊工作人員提供的兩條粗的高壓電線，並將露出的銅線摩擦一下，讓它產生火花，向觀眾證明這2條電線是有通電的。

影片中可以聽到男子要摩擦前還大喊「不要觸電」，結果當他徒手握住2條粗銅線正要摩擦時，旁邊的觀眾報以掌聲，沒想到下一秒他即觸電倒地，身體不停的在地上扭動，一旁的民眾都嚇傻了，不到幾秒鐘男子便失去意識。

旁邊的工作人員見狀立刻上前將他手上電線拿開，並查看他的狀況，一個穿著紫衣的人也上前去確認男子是否還有生命現象，隨後三名工作人員將他抬到後方，影片到處即中斷，無法得知男子後續，不過據媒體報導男子已身亡。

▲男子要握住高壓電線前還大喊「不要觸電」。（圖／翻攝自www.kaotic.com／video）

影片引起網友熱議，有人認為他只是表演「觸電」，不是真的被電到而倒下，如果是真的被電到，應該會冒煙「旁邊的人怎麼沒事」、「這只是表演吧」，甚至還有人讚嘆他倒下時，在地板的扭動演出是「霹靂舞大戰第一名」。