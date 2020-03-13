新冠肺炎國內累積達50例！解除隔離維持20人

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布，國內新增1例新冠肺炎確定病例，累積病例已經達到50例。確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心統計，昨(12)日國內新增678例COVID-19(武漢肺炎)相關通報，截至目前16,089例(含15,605例排除)，其中50例確診(今日新增案50)，分別為27例本土病例及23例境外移入。

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有關曾來台之澳洲確診個案接觸者共418人(146人需居家隔離)，共採檢51人，其中48人為陰性、3人檢驗中；案34群聚接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、397人陰性。另針對近期新增之3名境外移入個案(案47至49)，持續追蹤接觸者健康及採檢情形，截至目前無檢驗陽性者。

▲台灣確診數已達50例。（圖／曾梓倩製）

指揮中心指出，歐洲、美國疫情急速上升，各國紛紛採取邊境及人員移動管控措施。全球累計132,977例確診，分布於114個國家/地區；病例數以中國大陸80,813例、義大利15,113例、伊朗10,075例、韓國7,869例及西班牙2,965例為多；病例中4,963例死亡，以中國大陸3,176例、義大利1,016例、伊朗429例、西班牙84例及韓國66例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。