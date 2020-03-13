防疫也要顧！取締酒駕「禁用鼻聞」　彰警製SOP流程影片宣導　

記者唐詠絮／彰化報導



依據彰化縣警察局統計，2020年1月到3月以來縣內發生酒後駕車肇事案件計有158件，造成125人受傷，雖然正值新冠肺炎疫情，不讓民眾心存僥倖，彰化縣警局也製作相關衛教影片宣導，落實取締酒駕的決心，以維護道路交通安全。

▲防疫期，彰化縣警察局取締酒駕製作衛教影片宣導。（圖／彰化縣警察局提供，以下同）

▲使用酒測儀的正確方法。

彰化縣警察局表示，為了貫徹酒駕零容忍，降低酒駕傷亡事故，持續規劃取締酒後駕車攔檢勤務，同時為維護民眾及員警執行酒測過程的防疫安全，警察局特別訂定實施酒測標準作業，並創新自製「取締酒後駕車衛教宣導」影片。

▲防疫期，彰化縣警察局仍取締酒駕。

除了加強勤前教育，同時要求第一線執勤員警全程配戴口罩及手套，嚴禁將頭、手伸進車內近距離嗅聞，攔查駕駛人保持一定距離，提供酒測吹嘴絕不重複使用，並且使用前後均以塑膠套包覆，避免手部接觸造成病媒傳染，更落實酒測儀器之逐次使用逐次消毒，以確保受測民眾及執勤員警的健康安全。

彰化縣警察局強調，警方執行取締酒後駕車的強度並未因防疫期間而鬆懈，但在攔查執法的同時，也會周全民眾及執勤員警自身的防疫工作，兼顧防疫安全，避免民眾產生疑慮。警方呼籲，酒駕無假期，在做好相關防疫的保護措施下，持續嚴正酒後駕車執法不打烊，提醒駕駛人應遵守交通規則，切勿心存僥倖酒駕上路，以免受罰或造成更大的遺憾，得不償失。

▲酒測儀消毒。

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