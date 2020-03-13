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17名登山客攀里龍山失聯　消防漏夜搜尋…驚見1人被青竹絲咬傷

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▲咬傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲攀登屏東縣獅子鄉里龍山的登山客被青竹絲咬傷，緊急送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

17名登山客12日相邀攀登屏東縣獅子里龍山，遲至約定時間仍未返回登山口且失去聯絡，向屏東縣消防局求助，消防人員10位救援人員及車輛上山搜尋，發現他們行蹤，由於都是長者，行動較緩，其中一人被青竹絲咬傷，聯絡醫院準備血清，送往急救，其他團員均平安。

▲攀登屏東縣獅子鄉里龍山的登山客被青竹絲咬傷，緊急送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼青竹絲咬傷登山客的手。

▲攀登屏東縣獅子鄉里龍山的登山客被青竹絲咬傷，緊急送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣消防局於昨天下午18時25分受理獅子鄉里龍山登山客失聯案，指有一群登山民眾〈7男10女，共計17人〉於上午7時30分自里龍山南登山口上山，預計於當日下午16時下山，時至約定時間仍未返回登山口且失去聯絡，恐發生意外請求協助搜救。

消防局獲報出動，立即派遣第四大隊、獅子分隊及車城分隊共計5車10人前往，並通知警察局、林務局、當地山青及義消共同前往搜救，由第四大隊副大隊長林玨伶擔任現場指揮官。

晚上20時54分起陸續尋獲同團分為三批行走的登山民眾，人員皆平安無受傷，但因團員多為年長者，且天色昏暗、路況不佳，需以繩索攀爬下山，因此下山速度緩慢。

23時54分現場指揮官回報該團有一位68歲男性登山客，意識清楚，於快抵達登山口時遭赤尾青竹絲咬傷手部，消防人員經初步急救處置並協助帶下山，經聯繫枋寮醫院表示院內有存放4瓶赤尾青竹絲毒蛇血清可收治該傷患，傷者抵達登山口後，立即由車城分隊救護車送往枋寮醫院救治。

13日凌晨時50分其餘失聯登山客皆已順利抵達登山口，無受傷不需就醫，自行返家休養，順利結束救援任務。

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