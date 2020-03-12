神級手譯員！BBC記者全英文提問　他超狂「零時差翻譯」...網傻：切雙語模式

▲手譯員零時差翻譯BBC記者問題。（圖／記者黃國霖攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，不只義大利、伊朗疫情嚴重，連美國也傳出多名確診病例。今(12)指揮中心召開記者會，報告台灣疫情的新進度，想不到遇到BBC記者直接全英文提問，但最令人驚訝的，不是指揮官陳時中可以直接答題，而是背後的手語翻譯員竟超狂的「零時差翻譯」，讓不少網友狂讚。

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指揮中心宣告台灣新增一名確診案例，目前為累計49例。由於台灣的防疫措施做得相當成功，讓不少國家仿效，其中BBC的記者以全英文方式，詢問指揮官陳時中的防疫措施，想不到陳時中靜靜的聆聽問題，其背後的手語翻譯員竟開始同步翻譯手語，不少網友認為超狂。

直播當下，許多網友紛紛留言「手語老師跟部長再得一分！」、「手語老師今天加發雞腿便當」、「手語老師又轉成雙語模式」認為手譯員可以聽中、英文，直接切換成手語相當厲害。另外，衛福部小編也澄清，「手語老師」和「手語翻譯員」兩種角色和功能其實完全不同，手語老師主要任務為教導手語；手語翻譯員則是為聽障者、聽人進行翻譯。

問到對自己的翻譯打幾分，手語翻譯員李振輝表示「有60分就很高興了。」認為自己對手語的認知，翻譯應該要達9成以上，但只能盡量拼湊，讓大家知道大意。他表示，一開始最難比的手語是「冠狀病毒」，起初台灣並沒有這個詞，直到國外有這種手語傳進來，才知道怎麼比。因為訊息來的太快，台灣的聽障朋友還沒有足夠的訊息研發出應對的手語，所以許多手語仍在揣摩中。