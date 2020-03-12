讓家園更美好　慈濟基金會與彰化縣府簽合作備忘錄

▲慈濟基金會與彰化縣政府簽署合作備忘錄。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

慈濟基金會推動「安穩家園 美善社區」的計畫，12日與彰化縣政府簽署合作備忘錄，雙方就慈善關懷、防災教育、救災合作、生態環保、公益人文等五大面向的跨界合作，由縣府提供最需要幫助的社區開始，結合慈濟的志工能量，讓社區得到完整的照顧與規劃，這也是繼苗栗及嘉義縣後，第3個簽署的縣市。

慈濟慈善事業基金會顏博文執行長表示，為了推動「安穩家園 美善社區」的計畫，慈濟與縣府簽署合作共善備忘錄，希望針對中低收入戶、獨老、居家行動不便的長者進行居家安全的修繕，還有捐助清寒學子獎助學金等，這些都是慈濟希望與縣府合作的範圍。期望透過社區關懷，由縣府提供最需要幫助的社區開始，結合慈濟的志工能量，一個社區接一個社區來做，讓社區得到完整的照顧與規劃，彌補不足的角落，一起讓家園更美好。

顏博文向縣長王惠美介紹慈濟在救災過程研發出來的慈悲科技產品，包含福慧床、福慧桌椅、香積飯等，顏博文以自己身上穿的衣物是回收寶特瓶製成的織品，介紹慈濟用回收物製成的賑災毛毯、環保燈帽、太陽眼鏡等。

▲慈濟基金會回收做成的產品。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美指出，這次共同合作有五個區塊，「慈善關懷」，已開始協助有需求的獨居長者安裝居家安全扶手，未來朝向選取示範社區，具體改善身障、獨居長者居家環境。第二是「防災教育」，預防重於治療，如何將防災的觀念如何落實到家戶及每個人的基本觀念裡。第三是「救災合作」，公部門及慈濟志工們如何分工，以求達到最好的救災合作。第四是「生態環保」，慈濟環保做得非常落實，將與各位來分享實行環境生態教育。第五是「公益人文」，公益發展、人文特色，以「創意、創新、創生」的策略規劃，共同培育優質青年與人才。

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