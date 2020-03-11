彰化口罩超多！成人剩12萬片、兒童42萬片「賣不掉很麻煩」　北部人喊買

▲彰化一家藥局的大人口罩還剩這麼多。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

口罩購買實名制，人口密集的都市裡，不少藥局仍舊大排長龍。不過，卻有民眾發文說，根據電腦系統統計彰化縣口罩剩餘量，成人多達12萬片，兒童口罩更剩下高達42萬片，「台北還在排隊。」對此，食藥署10日起則針對104家庫存過剩藥局，暫緩配送口罩3天。

《東森新聞》實際走訪彰化縣成人口罩剩餘量最多的二林和溪湖。藥局人員表示，成人和兒童口罩都剩滿多的，大人應該有600多個，小朋友應有1000多個，鄉下人口比較沒那麼多，所以每天都會剩。另一名藥局人員則說，口罩每天都還剩很多，會覺得有點壓力。

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▲▼新北市民眾排隊買口罩。（圖／讀者提供、記者羅婉庭攝）

以彰化縣衛生局每天的統計數字，到9日為止，成人口罩剩餘超過12萬片，兒童口罩剩更多超過42萬片，眼看其他縣市都還在搶排隊，怎麼會差這麼多？一名二林居民說，她還沒排過隊，都直接去買。另一名芳苑居民表示，「我們這邊有兩間藥局，還有衛生所可以領，如果看哪邊有就馬上領，我們這邊人口也不多。」

人口結構有差距，齊頭配送造成剩餘，口罩剩餘數量太多，藥局方面也很傷腦筋。一名藥局人員指出，他們還有500多片，賣不掉也是很麻煩。對此，有北部網友直呼「想去買」。

解決分配不均問題，口罩實名制2.0預計12日上路。食藥署10日起針對104家庫存過剩藥局，暫緩配送3天，並擇期回收3000多家過剩的兒童口罩，讓口罩分配平均更升級。