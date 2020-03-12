韓系美女雙胞胎也下海！剝皮酒店撒17金釵　「愛情詐騙」海削宅男上千萬

▲警方破獲詐騙集團，找來年輕辣妹當女車手，網談戀愛騙男子掏錢，得手上千萬。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局電信警察大隊12日宣布偵破呂姓男子為首的詐騙集團，該集團與剝皮酒店小姐合作，透過LINE等通訊軟體向被害單身男謊稱家人「住院」、「欠錢」、「過世」等老掉牙理由，再由17名身材姣好、外貌出眾的女車手約喝咖啡、拿錢，其中一對雙胞胎長髮姊妹花更具韓系藝人氣質，半年就得手上千萬，讓警方嘖嘖稱奇。

刑事局電信大隊偵二隊2019年初獲報，呂男為首的詐騙集團，取得剝皮酒店的顧客名單，先用通訊軟體假扮女性友人，以「找你好久」搭訕，並與剝皮酒店小姐合作，先錄下嬌嗔撒嬌錄音檔連同穿著性感的養眼照片傳給被鎖定的單身男子，還用「老公」、「老婆」、「寶貝」等親暱稱呼對方，灌迷湯大談網路戀愛。

▲▼詐騙集團找17位年輕辣妹當車手，網談戀愛騙男子掏錢，得手上千萬。（圖／民眾提供）

集團見被害男子上鉤，就會以各種理由包括家人生病出事、過世、欠錢等理由，讓對方心生同情，再由集團找來精心挑選10多位女車手，各個身材姣好、年輕貌美，與對方相約拿錢、喝咖啡。

專案小組從去年1月經約半年監控，至少有25名男性受騙，幾乎都在中部與北部，年齡介於20歲至70歲不等，不法所得就高達1100多萬元。上月底見時機成熟，兵分多路在台中、台北逮捕呂男等22名男女，並查扣LV、愛馬仕等精品包、名錶、車輛等贓證物。

▲▼警方查扣贓證物及使用車輛。（圖／民眾提供）

其中，17名女車手為讓自己更美，還紛紛花錢投資醫美整形，其中還有一對雙胞胎姊妹，長髮披肩，長相宛如韓系藝人，讓警方也難以分辨兩人誰是姐姐誰是妹妹。另外，其中一人還是名懷胎3、4個月的已婚孕婦，身材纖細，完全看不出已經懷孕。

警方表示，受害男子中有一名是工程師，遭23歲花名「采心」盯上交往，最後對方以家中遭遇變故等種種理由，半年就騙得300萬元。警詢後依詐欺、組織犯罪條例罪嫌將呂男等22人移送法辦，檢察官複訊後，呂男聲押獲准，其他人均交保候傳。

有75%酒精，必備必買必囤！！

【更多新聞】

►幫助洗錢犯串證、滅證 台中何姓律師公會理事長認罪遭起訴

►追求「房東的媳婦」借她2萬要不回 醉男燒機車辯「瓶裡裝清水」

►獨／邀小一女童巡校園 學校警衛伸狼爪猥褻辯是「長輩的關愛」