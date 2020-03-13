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求職體檢被告知「感染新冠病毒」　被迫繳1000元再檢查　網怒爆：根本詐騙

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▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名女子求職體檢後，被公司告知感染新冠肺炎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，河南鄭州近日有一名陳女士投訴，去一家人力資源公司面試，對方讓她去驗血，竟告知她感染新冠肺炎，要再繳260元（約新台幣1100元）回公司做進一步檢查。她得知後嚇了一跳，到省人民醫院再次檢查之後結果顯示沒問題。目前，雙方已達成和解，對方願退還費用。

據《梨視頻》報導，陳女士在收到感染新冠肺炎訊息之後，趕快前往省醫院再次體檢，在期間不斷接到招聘的電話，要她回去公司體檢，「他們叫我把省人民醫院的錢退了，要給我降價再次體檢，我最後還是堅持在省人民醫院檢查，省人民醫院檢查之後說什麼問題都沒有。」

陳女士的姐姐說，「這不可能阿，因為我妹一來沒有武漢接觸史，二來也不發燒不咳嗽，什麼症狀都沒有，我們從鄭州回老家的時候，也是隔離了半個月，小區封門半個月。」

招聘單位楊經理表示，「政府沒有說不允許阿，我們感覺就是要檢測一下。」目前，雙方達成和解，招聘單位答應陳女士報銷所有的費用。

網友得知後紛紛憤怒表示，「這是詐騙吧！」、「應該查查這家公司」、「這根本是騙子啊！警察不處理嗎」、「什麼垃圾公司，騙錢的」、「根本欺詐騙新手段啊」。

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