高價收購靈骨塔…一場空　41人上當被騙1億3千萬「棺材本沒了」

▲ 吸血吸到靈骨塔位詐光積蓄，受害人被包圍分化詐騙剝幾層皮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署主任檢察官陳彥章，於2018年5月間偵辦一名80多歲許姓老翁申告，遭不詳男子以收購靈骨塔為由詐騙，經深入追查，認以許姓男子為首的詐騙集團，危害社會甚鉅，統計詐騙金額高達1億3176萬元，13日收網首波41名被害人部分偵查終結，以加重詐欺及指揮、參與犯罪組織等罪嫌起訴許男等12人。

該集團以許男為首，以人頭虛設公司，成員出入均以豪車代步出國均搭乘頭等艙，生活相當奢華，2018年10月至基隆市、台北市、新北市等地共30餘處搜索，查扣犯罪所得現金702萬餘元、高級名車5輛及房屋1筆，陸續聲押4名主嫌，警方上門搜索時，還找到多個精品包包、名牌手錶，還在嫌犯家中搜出教戰守則，以及被害人名冊。

▲ 警方查扣犯罪所得現金702萬餘元、高級名車5輛及房屋1筆。

許男等自2018年起設立鈦和公司及聚億公司，招募業務陳姓等等多人，鎖定持有靈骨塔塔位之民眾，以電話或見面「培養」與客戶感情、「探測」客戶接受度、「分化」客戶與親友關係、業務輪流「包圍」客戶，最後釋放「利多」等詐騙手法，最後再藉口負責託售的幹部、經理遭主管機關調查為由，又要被害人拿出更多手續費進行交易，最後有被害人積蓄被騙光，還拿名下不動產抵押貸款，最後遭吸乾後血本無歸。

承辦陳主任檢察官為統一事權，主動連繫將各地檢署偵辦中案件移由基隆偵辦，至2020年2月12日為止，已連繫41名被害人製作筆錄，遭騙金額高達1億3176萬5480元，危害社會治安甚鉅，因而對主嫌許男及陳男等主要幹部等人求刑有期徒刑5年至8年不等，其餘被告則求刑有期徒刑1年8月至3年，同時聲請強制工作，並沒收犯罪所得。

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