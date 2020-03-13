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「你兒子在外替人作保！」誆兒遭擄詐慈父16萬　車手躲廁所仍被逮

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▲▼詐騙集團誆騙父親兒子遭擄，車手至約定地點取贖款。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲集團車手犯案後躲至廁所交款，事後仍被警方逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

陳姓男子接到詐騙集團電話，對方誆稱兒子幫人作保，須償還新台幣90萬元，兒子還被押走限制行動，陳父擔心兒子安危，依照指示到提款機領錢，還刷卡買金飾、依照對方指示丟包，沒想到全是一場騙局，板橋警分局員警獲報後全力偵辦，12日逮到這名取款車手，並循線要揪出幕後的詐騙集團。

據瞭解，62歲的陳父退休在家，日前在住處接到詐騙集團來電，對方劈頭就問他：「你是不是陳XX的父親，你兒子在外面替人作保，對方跑了，現在這筆錢要你兒子還！」一旁背景聲音還隱約傳來兒子的哭喊聲，陳父一聽大驚失色，儘管半信半疑，陳父仍詢問對方究竟要還多少錢，經過討價還價，對方要他到附近超商提款機提領8萬元後，放在信封袋內，並依照指示把錢放在機車的腳踏墊才肯放人。

▼車手取款後隨即離開。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙集團誆騙父親兒子遭擄，車手至約定地點取贖款。（圖／記者陳豐德翻攝）

詐騙集團見他輕易上當，食髓知味，又要他拿著信用卡到金飾店刷卡8萬元購買金飾，一樣把金飾放在機車腳踏墊後，回家靜候佳音。為了愛子的安全，陳父不敢報警，乖乖依照指示領錢買金飾並丟包，過程中他也不敢掛斷電話，完全中了詐騙集團的伎倆，直到他返家後覺得不太對勁，於是撥打兒子手機，才發現兒子根本好端端在上班，讓他氣得向警方報案。

板橋警分局後埔派出所根據監視器畫面，鎖定這名陳姓取款車手，向檢方聲請拘票，昨日前往新北市新莊將他拘提到案，據了解，陳男擔任詐騙集團車手，接受詐騙集團指示，負責前往被害人丟包地點拿錢，過程中他小心翼翼，拿到現金及金飾後還跑到板橋大遠百廁所內交款，但最後仍被警方逮捕。

板橋警分局偵查隊長林子翔呼籲，這種誆稱幫人做保的詐騙手法已是老梗，而且電話情境會刻意營造家人被擄被打的聲響，讓家屬相當緊張，往往一時不察就會陷入被騙陷阱，此時最好的方式就是佯裝手機訊號不好，迅速掛斷電話報警，並求證家屬，才不會受騙上當。

▲▼詐騙集團誆騙父親兒子遭擄，車手至約定地點取贖款。（圖／記者陳豐德翻攝）

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