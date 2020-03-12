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力拼防疫！　護理人員執照快過期「可延長6個月」...免申請程序

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▲▼ 。（圖／衛福部）

▲衛服部表示，護理師護士執業執照若需要更新，可免申請，直接延長6個月。（圖／翻攝自衛福部粉絲團）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情（COVID-19）席捲全球，為了讓護理人員全力以赴守在防疫前線，衛生福利部決定，若護理師護士執業執照在109年12月31日前屆滿需要更新的人，可以免申請程序，直接延期更新6個月。

因為今年是執業執照的大換照年，根據統計執照需更新約10萬4,500人，衛福部為減輕執業執照更新壓力，如護理師護士執業執照有效期限於109年12月31日前屆滿需更新者，得免申請程序，直接延期更新6個月，請護理人員安心防疫。

請繼續往下閱讀...

依本部護產人員暨機構管理資訊系統資料顯示，截至109年2月底止全國護理人員執業人數為17萬4,416人，其中80%在醫療機構執業(近7成在醫院服務)，經統計109年度護理人員執業執照效期屆滿需更新人數約有10萬4,500人。

護理人員法第8條第2項規定「護理人員執業，應每六年接受一定時數繼續教育，始得辦理執業執照更新。但有特殊理由，未能於執業執照有效期限屆至前申請更新，經檢具書面理由及證明文件，向原發執業執照機關申請延期更新並經核准者，得於有效期限屆至之日起六個月內，補行申請。」

衛福部護理及健康照護司蔡淑鳯司長表示，囿於嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，全國護理人員正全心投入防疫工作中，為減緩護理人員換照壓力，衛福部照護司已於今(12)日函文各地方政府衛生局，109年度如護理人員執業執照屆期者，可免檢具書面理由及證明文件向地方衛生局申請核准，直接延期更新6個月。

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