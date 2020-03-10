口罩實名制2.0來了！　健保app「註冊懶人包」公開...簡單6步完成

▲網路買口罩先這樣註冊、認證。（圖／衛生福利部）

記者林妤柔、趙于婷／綜合報導

口罩實名制2.0即將在3/12上路，可透過健保卡、自然人憑證登入平台或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。要準備從網路購買口罩，需先準備健保卡或自然人憑證、戶口名簿、讀卡機、筆電或桌機，從網路申請密碼，得到QR Code和一串認證碼，下載健保快易通App，輸入認證即可。

健保卡買口罩

1.準備健保卡、晶片讀卡機，到健保署網站進行健保卡網路服務註冊。

請繼續往下閱讀...

2.點選「首次登入請先申請」，點選同意註冊要點後，進入「健保卡網路服務註冊-申請」，將健保卡插入讀卡機，按「檢測健保卡認證」，看是否能讀取健保卡。

▲按「檢測健保卡認證」後，再按「讀取健保卡」看是否成功。（圖／衛生福利部）

3.若「讀取健保卡」成功，便可以跳回前一頁處理健保卡網路服務註冊-申請。之後在該頁面灰框姓名欄右邊點選「讀取」健保卡晶片，就會自動跳出健保卡人姓名。一定要填寫戶口名簿右上角號碼，輸入、填寫好戶籍地址後，按下一步。

4.進入註冊頁面，可以自行設定密碼，記得輸入手機號碼及電子信箱，按確認申請。之後健保局會寄確認信到信箱中，完成註冊。

▲做到這步驟時，記得健保卡還要再插入晶片讀卡機一次。（圖／衛生福利部）

5.回到健保卡網路服務註冊頁面，輸入自己設定的密碼，進到頁面。接著按「行動裝置認證」，進入頁面再按「產生裝置認證」，此時會出現手機QR Code及裝置認證碼。

6.手機下載健保快易通App，開啟後按行動櫃臺，出現「裝置碼」認證，可掃QR Code或直接輸入一串認證碼（二擇一），就能完成裝置認證。





自然人憑證買口罩

1.準備自然人憑證、晶片讀卡機，到健保署網站進行健保卡網路服務註冊。

▲記得登入方式調到「自然人憑證」。（圖／衛生福利部）

2.讀卡機插入自然人憑證後，輸入身分證號、出生日期及憑證pin碼，按「確認」。

3.按「行動裝置帳號申請」（需輸入完整資料後並設定註冊密碼），按「行動裝置認證」，就會產生裝置認證碼（一組序號及QR Code），再利用健保快易通App認證，綁定手機即可。



健保App「行動電話」認證

在智慧型手機下載「全民健保行動快易通 健康存摺APP」，下載完成後，只需簡單4步驟即可完成手機健保卡認證。先點選下方「裝置認證」，點選「行動電話認證」同意、輸入手機號碼和身分證字號、輸入健保卡後4碼。