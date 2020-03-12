飼主縱放犬隻造成民眾驚嚇　台南動保處快速處理飼主致歉

▲台南市動保處人員檢查犬隻多有植入晶片，部分犬隻為台南市施行TNVR犬隻，飼養情形尚可。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關臉書台南爆料公社內有網友PＯ文，指在台南市安平區永華路與永華二街口旁空地有狗群追逐嬰兒車造成民眾驚嚇案，台南市動保處於3月11日立即派員前往處理，經查本案確實為愛狗人士餵養犬隻時，將犬隻放風，不慎去追逐路人所以引起，餵養人表示已對受驚嚇民眾致歉並將改善。

該空地籠中飼養有17頭犬隻，分屬2位愛狗人士所飼養，台南市動保處動物保護檢查員針對該愛狗人士飼養之犬隻，進行寵物登記查核，共查有16頭犬隻有植入晶片，部分犬隻為台南市施行TNVR犬隻，飼養情形尚可。

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針對追逐部分，台南市動保處人員已教育及要求飼主餵養犬隻及放風時應以繩練牽引，避免犬隻至人行道上，以免民眾受到驚嚇進而發生憾事，並請其他愛狗人士協助督促當事人配合辦理。

台南市動保處呼籲請飼主勿在公共場所疏縱犬隻，如遭查獲，將依動物保護法追究飼主疏縱犬隻責任，並依法開罰新台幣3千元至1萬5千元，另有民眾在網路留言要對犬隻進行傷害行為，此部分會違反動物保護法規定，請民眾遵守法律規定勿任意傷害毛小孩，應配合政府政策共創人狗雙贏局面。

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