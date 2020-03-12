「沒洗鍋」吵起來！　海陸退伍工人「重拳+過肩摔」打死同事被收押

▲桃園市龜山區海軍陸戰隊退伍的溫姓工人本月8日晚間酒後在租屋處與溫姓同事起衝突，以過肩摔將溫男撂倒並痛毆一頓後送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市從事鷹架工作的溫姓男子，本月8日深夜在龜山區租屋處與湯姓同事酒後發生口角進而大打出手，本身是海軍陸戰隊退伍的溫男以過肩摔等戰技將溫男摔倒在地，還飽以老拳毆打一頓，溫男自知不敵當場求饒，但翌日清晨溫男身體不適出現頭昏、嘔吐，被緊急送醫後仍不治身亡，警方依殺人罪嫌送桃檢偵辦，桃園地院11日深夜裁定收押禁見。

檢警調查，30歲的溫姓男子與39歲湯姓男子同為鷹架工人，在龜山區幸福一街公寓大樓5樓加蓋鐵皮屋租屋與工頭3人合租，8日晚間，湯男酒後與溫男疑因未洗鍋子起口角爭執，一言不合下雙方大打動手，海軍陸戰隊退伍的溫男

為士官退役，身材壯碩且孔武有力，以昔日學習的戰技「過肩摔」將湯男撂倒在地，還徒手以巴掌猛搧湯男耳光，湯男自知不敵當場求饒，工頭發現後充當和事佬勸阻才平息。

▲桃園市龜山區海軍陸戰隊退伍的溫姓工人本月8日晚間酒後在租屋處失手痛毆溫姓同事致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

翌日凌晨湯男感覺悶熱到客廳睡覺，但凌晨後出現嘔吐、頭昏等症狀，溫男察覺不對勁趕緊通報119緊急送往林口長庚醫院急救，搶救後仍宣告不治；警方據報到場發現湯男額頭、後腦與身體多處有不明傷勢，疑似遭人毆打痕跡，經逐層向該大樓住戶與訪客訊問後，溫男被突破心防坦承前晚2人曾發生鬥毆，警方將溫男移送桃檢偵辦，桃檢依殺人罪嫌向地院聲請羈押獲准，桃園地院11日晚間裁定收押禁見。

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