再創新低！大陸一天「只新增15例確診」　武漢新增縮到剩個位數

▲大陸新冠肺炎疫情持續好轉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

當日再創新低！大陸國家衛健委最新通報，3月11日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15例，新增死亡病例11例（湖北10例，陝西1例），新增疑似病例33例；當日新增治癒出院病例1318例，解除醫學觀察的密切接觸者2206人，重症病例減少235例。

截至3月11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例14831例（其中重症病例4257例），累計治癒出院病例62793例，累計死亡病例3169例，累計報告確診病例80793例，現有疑似病例253例，累計追蹤到密切接觸者677243人，尚在醫學觀察的密切接觸者13701人。

湖北新增確診病例8例（武漢8例），新增治癒出院病例1242例（武漢1053例），新增死亡病例10例（武漢7例），現有確診病例14427例（武漢13462例），其中重症病例4180例（武漢4003例），累計治癒出院病例50298例（武漢34094例），累計死亡病例3056例（武漢2430例），累計確診病例67781例（武漢49986例）。新增疑似病例2例（武漢2例），現有疑似病例158例（武漢152例）。

3月11日0-24時，新增報告境外輸入確診病例6例（廣東3例，甘肅2例，河南1例）。截至3月11日24時，累計報告境外輸入確診病例85例。