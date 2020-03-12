　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄女眼睛遭乾洗手液噴濺狂流淚　醫提醒：酒精有刺激性恐致角膜發炎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲受到疫情影響，民眾加強手部消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

▲受到疫情影響，民眾加強手部消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，民眾提升防疫觀念，精常使用乾洗手、酒精消毒，不過使用過程得要多留心！高雄市一名莊姓女子日前使用乾洗手消毒，不小心噴濺到眼睛，當下眼睛刺痛不舒服，所幸經眼科醫師開立藥物治療後已痊癒。

收治病例的岡山秀傳眼科醫師蘇娟儀表示，莊姓女子到院看診時，主訴眼睛刺痛、流淚張不開，詢問後才知道，因在公共場所使用乾洗手消毒雙手，不小心濺入眼睛，當下相當刺痛，經檢查之後，發現角膜輕微點狀破皮發炎，開立消炎藥水及人工淚液治療，1至2天可痊癒。

請繼續往下閱讀...

▲乾洗手噴濺到眼睛，造成角膜破皮發炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲乾洗手噴濺到眼睛，造成角膜破皮發炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

蘇娟儀表示，75%酒精或含酒精「乾洗手」可殺死病菌，快速有效方便，也是落實手部衛生、防疫的利器，但是需要注意使用的安全性，注意噴濺方向及使用量、盡量遠離眼部，由於酒精對於眼部有刺激性而且會破壞角膜上皮細胞造成發炎，使用上必須小心。

蘇娟儀進一步指出，至於用於環境的消毒劑，如含氯的消毒製劑、稀釋的漂白水等，或是市售的含酒精、次氯酸的消毒噴霧劑，使用上也要注意效期、濃度、以及使用安全性。

蘇娟儀提醒，噴霧劑不可對著臉部眼、口、鼻，噴了酒精或接觸消毒劑的雙手，盡量避免觸摸眼、口、鼻，若消毒劑或酒精還沒揮發就接觸眼睛、嘴巴，很可能造成刺激，引發過敏現象。如果不慎噴濺入雙眼，立刻用清水沖洗，就醫治療。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

快遞男右肩8cm鋼釘體內大移位！直穿頸部插左顱　醫嚇傻：太戲劇化

糖尿病男肌肉拉傷腫2周…冰敷沒效！患處長膿險沒命　醫警告：血糖要控制

ET快訊
女搭北捷「音樂太大聲」被勸阻　亮刀怒嗆：你閉嘴...旅客驚逃
連續3人赴歐染疫　陳時中曝「飛機高風險地點」
台大教授預測疫情最新「趨勢圖」曝！韓國3月底收尾、義大利2種
40多歲女英國轉機遊愛爾蘭確診　接觸者7人須採檢、25人居家
婦發燒被請下包機竟是「懷孕」　指揮中心：乘客本人也不知道
美國新冠肺炎疫情升溫！陳時中：下一步會「分州、分區域」做管制
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵稱「分流辦公已完備」　工會打臉：第一線員工沒聽說

蓄意不掛車牌！「HINO紅色大貨車」累犯抓到了　最高開罰萬元

一年只限定3場！到太平山「夜探貓頭鷹」把握5、6和7月

高雄女眼睛遭乾洗手液噴濺狂流淚　醫提醒：酒精有刺激性恐致角膜發炎

連續3人赴歐染疫　陳時中曝「飛機高風險地點」：洗手間易被忽略

高鐵防疫班表啟動！車廂服務不變　「熱飲、雜誌」照常提供

未來會增加口罩購買量？陳時中揭「不考慮關鍵」：避免囤積！

醫師煮咖啡、高中生送巧克力　為第一線防疫醫護人員加油打氣

北部40多歲女英國轉機遊愛爾蘭確診　接觸者7人須採檢、25人居家隔離

婦發燒被請下包機竟是「懷孕」　指揮中心：乘客本人也不知道

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

台鐵稱「分流辦公已完備」　工會打臉：第一線員工沒聽說

蓄意不掛車牌！「HINO紅色大貨車」累犯抓到了　最高開罰萬元

一年只限定3場！到太平山「夜探貓頭鷹」把握5、6和7月

高雄女眼睛遭乾洗手液噴濺狂流淚　醫提醒：酒精有刺激性恐致角膜發炎

連續3人赴歐染疫　陳時中曝「飛機高風險地點」：洗手間易被忽略

高鐵防疫班表啟動！車廂服務不變　「熱飲、雜誌」照常提供

未來會增加口罩購買量？陳時中揭「不考慮關鍵」：避免囤積！

醫師煮咖啡、高中生送巧克力　為第一線防疫醫護人員加油打氣

北部40多歲女英國轉機遊愛爾蘭確診　接觸者7人須採檢、25人居家隔離

婦發燒被請下包機竟是「懷孕」　指揮中心：乘客本人也不知道

爵士可能分感染與非感染專機回鹽湖城　柯瑞談新冠疫情：2020不該是這樣

「F奶甜姐兒」摩鐵偷情人夫　他爆蔡宜芳可憐下場：連爸爸都要出來講...

把握白色情人節漫步雲端！高雄崗山之眼3月16日起休園至月底

帶離陳抗女遭抵抗「手指扭轉斷裂」　女警求償69萬...復健2年嘆：不會好了

台鐵稱「分流辦公已完備」　工會打臉：第一線員工沒聽說

朱志群／籲陸方支持江啟臣黨內改革　適時調整對台政策

義大利商店全熄燈！市長對「空蕩街頭」直落淚：做出很多犧牲

川普取消本周行程！避免疫情擴大　紐約聖派屈克節遊行258年首停辦

半夜傳來嘔吐聲！　她嚇醒開燈目擊「稀有噁爛現場」呆住後大笑

藥局代賣口罩　每日補貼800元　財政部核釋免所得稅

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

生活熱門新聞

18台人拒檢真相　知情家屬還原

超狂藥師被嗆聲　掛牌停賣1日

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

台男曝日本現況　怕爆：搭電車靠下盤挺住　

陳時中給護理人員的一封信　萬人讚爆

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期

竹女高三生搭包機順利返台　可趕上二階面試

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

即／口罩實名制2.0開放！　健保署網站當機

深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！她傻眼揭真相

明午變天全台濕冷　溫度直逼強烈大陸冷氣團

13防疫醫護忍尿10小時　仍喊值得

更多熱門

相關新聞

怕了！老鷹中鋒賽後狂用乾洗手消毒

怕了！老鷹中鋒賽後狂用乾洗手消毒

稍早爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診感染新冠肺炎（COVID-19），NBA因此緊急宣布自今（12）日起無限期停賽。但由於老鷹與尼克的賽事較早開打，因此比賽仍照常進行，而老鷹中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）也在結束後，抱著一大瓶「乾洗手」拚命清潔，顯然對疫情相當關注。

中國宣布：疫情流行高峰已經過去

中國宣布：疫情流行高峰已經過去

郭台銘看新冠肺炎對全球經濟影響：消費需求大過供應鏈問題

郭台銘看新冠肺炎對全球經濟影響：消費需求大過供應鏈問題

送咖啡巧克力　為醫護加油打氣

送咖啡巧克力　為醫護加油打氣

奧地利有「醫生證明」才能戴口罩

奧地利有「醫生證明」才能戴口罩

關鍵字：

高雄市岡山秀傳醫院眼科角膜發炎乾洗手酒精新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面