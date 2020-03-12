高雄女眼睛遭乾洗手液噴濺狂流淚　醫提醒：酒精有刺激性恐致角膜發炎

▲受到疫情影響，民眾加強手部消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，民眾提升防疫觀念，精常使用乾洗手、酒精消毒，不過使用過程得要多留心！高雄市一名莊姓女子日前使用乾洗手消毒，不小心噴濺到眼睛，當下眼睛刺痛不舒服，所幸經眼科醫師開立藥物治療後已痊癒。

收治病例的岡山秀傳眼科醫師蘇娟儀表示，莊姓女子到院看診時，主訴眼睛刺痛、流淚張不開，詢問後才知道，因在公共場所使用乾洗手消毒雙手，不小心濺入眼睛，當下相當刺痛，經檢查之後，發現角膜輕微點狀破皮發炎，開立消炎藥水及人工淚液治療，1至2天可痊癒。

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▲乾洗手噴濺到眼睛，造成角膜破皮發炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

蘇娟儀表示，75%酒精或含酒精「乾洗手」可殺死病菌，快速有效方便，也是落實手部衛生、防疫的利器，但是需要注意使用的安全性，注意噴濺方向及使用量、盡量遠離眼部，由於酒精對於眼部有刺激性而且會破壞角膜上皮細胞造成發炎，使用上必須小心。

蘇娟儀進一步指出，至於用於環境的消毒劑，如含氯的消毒製劑、稀釋的漂白水等，或是市售的含酒精、次氯酸的消毒噴霧劑，使用上也要注意效期、濃度、以及使用安全性。

蘇娟儀提醒，噴霧劑不可對著臉部眼、口、鼻，噴了酒精或接觸消毒劑的雙手，盡量避免觸摸眼、口、鼻，若消毒劑或酒精還沒揮發就接觸眼睛、嘴巴，很可能造成刺激，引發過敏現象。如果不慎噴濺入雙眼，立刻用清水沖洗，就醫治療。

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