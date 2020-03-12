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中國宣布「疫情流行高峰已經過去」　衛健委：要把醫療救治放在第一位

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▲▼大陸國家衛健委2月1日下午舉行記者會。國家衛健委新聞發言人米鋒主持發布會，北醫三院產科主任醫師趙揚玉、首都醫科大學附屬北京兒童醫院急診科主任王荃出席。（圖／翻攝自CCTV）

▲大陸國家衛健委新聞發言人米鋒。（圖／翻攝自CCTV）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發近三個月，中國官方今天宣布「疫情流行高峰已經過去。」國家衛健委新聞發言人米鋒指出，目前，湖北除武漢以外，所有地級市已連續一周無新增確診病例，湖北外新增確診病例7例，其中6例為境外輸入病例，以上訊息顯示，我國本輪疫情流行高峰已經過去，未來，要把醫療救治工作擺在第一位。

米鋒在今天下午，由國務院舉辦的疫情防控發布會上，宣布上述消息。他說，疫情發生以來，中方舉全國之力，採取最全面、最嚴格最徹底的防控舉措，為國內及全球其他國家和地區做好疫情防控準備贏得了寶貴時間。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲大陸官方認為，疫情流行高峰已經過去 。（圖／路透社）

對於ＷＨＯ認為疫情已具備全球大流行特徵，他說，這是為了再次呼籲成員國，為改變疫情走向投入更大的政治承諾和更多資源。

米鋒還表示，當前全球疫情形勢持續快速發展，對此中方密切關注，對各國防控工作壓力感同身受。中方願繼續秉持公開、透明及對全球衛生安全和人民健康高度負責的態度，加強與世衛組織、有關國家和地區有效合作，為全球共同抗擊疫情作出中國貢獻。

對於目前中國境內管控情況，他表示，武漢新增確診病例8例，已經降至個位數；湖北除武漢以外，所有地市已連續1周無新增確診病例；湖北以外省份，新增確診病例7例，其中6例為境外輸入病例。以上訊提提示，總體上，我國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水平，要把醫療救治工作擺在第一位，毫不放鬆抓緊各項防控工作。

▲▼解放軍,火神山,武漢肺炎。（圖／路透）

▲中國提到將為全球抗擊疫情貢獻力量。（圖／路透）

據大陸國家衛健委今日最新通報，3月11日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15例，新增死亡病例11例（湖北10例，陝西1例），新增疑似病例33例；當日新增治癒出院病例1318例，解除醫學觀察的密切接觸者2206人，重症病例減少235例。

截至3月11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例14831例（其中重症病例4257例），累計治癒出院病例62793例，累計死亡病例3169例，累計報告確診病例80793例，現有疑似病例253例，累計追蹤到密切接觸者677243人，尚在醫學觀察的密切接觸者13701人。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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