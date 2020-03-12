新冠病毒殘留空中可達3小時！　不鏽鋼、塑膠表面最多3天





▲新型冠狀病毒在2020年初搞得人類世界措手不及。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國衛生研究院（NIH）最新研究宣稱，新型冠狀病毒可以在塑膠和不鏽鋼物品的表面殘留最多72小時。該項研究10日才發布到網路上，新到目前還在科學雜誌的「同行評審」過程中。

CNN報導，衛研院將新型冠狀病毒和03年爆發的SARS病毒互為對照，就表面殘留性進行研究。結果顯示，新冠病毒在銅質表面可殘留時間最多約4小時，在紙質材料上約24小時，而塑膠和不鏽鋼表面可殘留時間最久，約48到72小時都有可能。

至於許多人關心的空氣傳染，研究指出，病毒附著在「氣懸膠體」（Aerosols，又稱氣霧，中國稱氣溶膠）的時間，約是3小時左右。

相較而言，SARS病毒（HCoV-19）可附著在氣懸膠體上的中位半衰期2.7小時，它和新冠病毒一樣，在不鏽鋼和塑膠上殘留時間比銅表面還要久。SARS病毒在不鏽鋼上的中位半衰期約是13小時，聚丙烯塑膠（PP）上則可殘留16小時。

目前已知的是，冠狀病毒是動物之間相當普遍的病毒，只有相當少的案例（如新冠病毒）發展成「人畜共患病」（zoonotic）。研究發現，各式不同的冠狀病毒的物體表面殘留時間大不相同，短則數小時，長則能超過一周的時間。

2月刊於《醫院感染雜誌》（Journal of Hospital Infection）上的研究指出，人類間傳染的冠狀病毒如SARS，在沒有清潔消毒過的物體表面，能夠生存的時間相當長。例如金屬、玻璃和塑膠表面，最常可以殘留9天左右。