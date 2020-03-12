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快訊／口罩實名制2.0上線「健保署網站當機」　09:20健保快易通APP正常

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▲▼健保快易通app。（圖／記者黃士原、葉國吏翻攝）

▲健保快易通app當機。（圖／記者黃士原、葉國吏翻攝）

記者嚴云岑、黃士原、葉國吏／綜合報導

口罩實名制升級2.0開放線上購買！今（12）日上午9點開始登記，9點一到網站湧入過大流量讓網站塞爆，出現「404 Not Found」的訊息。健保快易通app也出現無法連線的訊息。不過經過20分鐘後，記者實測健保快易通app已經能夠順利訂購。但網站仍當機。

▲▼健保快易通app訂購成功。（圖／記者葉國吏翻攝）

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▲▼健保快易通app訂購成功。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼健保快易通app訂購成功。（圖／記者葉國吏翻攝）

app當機20分鐘後，安卓系統的手機能預購，iOS系統持續閃退和呈現連不上線的狀態。有網友說「app當了不意外」、「app一直跳開」、「不當才奇怪」、「搶這幹嘛」、「系統大當機」、「9點用自然人憑證預購超順」、「健保卡超卡」等，但有網友點出關鍵，「預購成功了也沒用，還要抽籤」。

▲▼健保署當機。（圖／翻攝健保署網站）

▲▼健保署網站、健保快易通app當機。（圖／記者黃士原、葉國吏翻攝）

▲▼健保快易通app當機。（圖／記者黃士原攝）

指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制2.0是為了改善口罩分配不均的問題，及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，成功預約者在3/19會收到繳費通知簡訊，繳費完成後，可於3/26日至4/1持健保卡或系統發放的購買憑證「小白單」前往超商門市領取，代領者也須持上述證件，逾期未領者視同放棄領取資格。

陳時中強調，網路預購不受身分證末碼單雙號分流限制，購買原則與實體通路相同，成人口罩7天內3片，每片5元，在物流費用方面，需自行付7塊運費。

而首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此不必搶在第一天上線登記。未來也會將視試營運狀況後再行調整，若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。

出版：09：01

更新：09：27

▼口罩實名制2.0流程。（圖／指揮中心提供）

▲口罩實名制2.0。（圖／指揮中心提供）

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